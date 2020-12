Le bitcoin passe pour la toute première fois la barre des 20 000 $

Si les crypto-monnaies se comptent aujourd'hui par centaines, le bitcoin est probablement la plus populaire, la plus ancienne aussi. Et aujourd'hui, elle franchit un cap important.

Bitcoin, Ether, Ripple, Litecoin, Dash, les crypto-monnaies se comptent par centaines, et il en existe de très différentes. Le bitcoin est très probablement leur ancêtre commun, si l’on peut officiellement. Officiellement créé le 3 janvier 2009, le bitcoin a connu une vie pour le moins mouvementée mais aujourd’hui, la monnaie franchit un cap historique, celui des 20 000 $.

Le bitcoin passe (enfin) le cap des 20 000 $

Il aura fallu attendre plusieurs années, peut-être plus longtemps que les prévisions de certains analystes, mais cette fois, c’est fait. La plus populaire de crypto-monnaies, le bitcoin, a progressé de 6,16% à 20 605 $ ce mercredi après-midi, passant fièrement ce cap des 20 000 $ tant attendu. Au total, depuis le début de l’année, c’est un gain de 190 % constaté. Plusieurs signes laissaient entendre que ce cap serait franchi sous peu. Le 1er décembre dernier, le bitcoin s’y approchait, inscrivant à ce moment-là déjà certains records avant, malheureusement de replonger. Pour arriver aujourd’hui, le 16 décembre, à plus de 20 000$.

Selon Antoni Trenchev, négociant en bitcoins, ce passage des 20 000 $ marque une vraie transition. Une nouvelle ère, diront certains, avec les 30 000 $ comme prochain objectif. D’autant plus que, toujours selon cet expert cité par l’agence Bloomberg, media comme investisseurs particuliers sont plutôt restés à l’écart de cette dernière phase haussière.

Les 30 000 $ désormais en ligne de mire ?

Cette année encore aura donné quelques sueurs froides aux investisseurs. Après une chute de 25% en mars au plus fort de la pandémie de Covid-19, elle est aujourd’hui au plus haut. Comme toujours, pour ses partisans, le bitcoin représente tout l’intérêt de ce genre de monnaie, un havre sûr face à la création monétaire perpétuelle des banques centrales qui usent constamment la valeur des monnaies nationales.

Et cela se ressent chaque fois un peu plus. La liste des partisans du bitcoin ne cesse de croître. Et pas uniquement chez les particuliers. De grands noms rejoignent l’aventure. Récemment, plusieurs géants de la finance, comme Guggenheim Partners LLC, ont annoncé leur intention de se lancer. Dans le cas présent, pas moins de 10 % de son fonds Macro Opportunities Fund serait alloué au bitcoin. Quant à savoir si la tendance repartira à la hausse ou à la baisse, c’est une tout autre histoire. Une chose est sûre, la monnaie est toujours plus populaire…