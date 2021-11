Le bitcoin n’est pas la crypto-monnaie la plus populaire aux États-Unis

Le bitcoin n'est pas la crypto la plus populaire aux États-Unis. Ce titre revient au Dogecoin.

Une étude publiée récemment par l’entreprise en conseil financier The Advisor Coach révèle la crypto-monnaie dans laquelle chaque État des États-Unis souhaite le plus investir. À votre avis, qui remporte la première place ? Pour répondre à cette question, The Advisor Coach a analysé les données de Google Trends pour établir un classement État par État.

L’analyse révèle que le Dogecoin est le coin le plus plébiscité, celui qui obtient le plus de “votes d’intention” parmi les États, si l’on peut dire, avec 43 États, dont l’Illinois, la Floride, Hawaï et le New Jersey. Cette hausse de l’intérêt peut être partiellement expliquée par le soutien d’Elon Musk qui a déclaré il y a quelque temps que Tesla allait accepter le Dogecoin comme moyen de paiement.

Le bitcoin arrive à la deuxième place des crypto-monnaies les plus populaires, avec 10 États cherchant à investir dans le bitcoin plus que dans n’importe quelle autre crypto, y compris le Connecticut, l’Alaska, le Mississippi et le New Hampshire.

Pour compléter le podium, un total de 8 États souhaitent, quant à eux, investir le plus dans l’Ethereum. Parmi les intéressés dans l’équipe Ethereum, on retrouve la Géorgie, la Louisiane, la Virginie et l’Ohio.

Le Shiba Inu a débuté il y a quinze mois et n’a fait que croître à vitesse grand v, plus de 14 000 000 % à ce jour. Cela a conduit 7 États à en faire leur crypto-monnaie la plus recherchée sur Google pour investir, dont la Californie, New York, le Texas et le Nevada.

Le Lithium ne pourrait pas être plus populaire qu’en Pennsylvanie, tandis que les habitants du Colorada semblent plutôt privilégier le Cardano.

Un porte-parole de The Advisor Coach déclarait suite à la publication de cette étude : “L’augmentation de l’intérêt pour les crypto-monnaies a été énorme durant l’année écoulée, avec de plus en plus de personnes cherchant à investir. Cette étude offre un aperçu incroyable quant à la localisation des investissements dans les États-Unis, avec le Dogecoin qui surpasse le Bitcoin comme crypto la plus populaire sur le web. Avec plus de 6 500 crypto-monnaies disponibles dans le monde entier, il est fascinant de voir que des monnaies qui ne sont peut-être pas celles qui ont le plus de valeur aujourd’hui suscitent pourtant le plus d’intérêt.”