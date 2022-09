Le basketball débarque sur Sorare avec un jeu dédié

Sorare signe un partenariat avec la NBA. Un jeu dédié au basketball arrivera très bientôt.

Mais jusqu’où ira donc la licorne française du fantasy sport Sorare ? Non contente de son énorme succès actuel avec plusieurs millions de joueurs et des chiffres impressionnants, la plateforme vient de signer un partenariat d’envergure avec un mastodonte du sport américain, la NBA. Et pour fait les choses en grand, le basketball aura bientôt droit à un tout jeu dédié au ballon orange.

Sorare signe un partenariat avec la NBA

Sorare n’avait jamais caché son intention de proposer d’autres sports que le football. Ce dernier n’en finit plus de s’étoffer, avec l’arrivée des deuxièmes divisions, avec le baseball (grâce à la MLB), et bientôt, ce sera le basketball. La startup française a réussi à décrocher un partenariat pluriannuel avec la National Basketball Association (NBA) et la National Basketball Players Association (NBPA) pour lancer un nouveau jeu dès cet automne, pour la saison 2022-23 de la NBA. Avec NBA 2K23, il y aura de quoi faire pour les fans du ballon orange !

On prend les mêmes et on recommence, si l’on peut dire. La couleur du ballon et les joueurs vont changer. Les joueurs de la NBA seront numérisés sous la forme de NFT, avec des caractéristiques qui évoluent selon leurs performances réelles sur les parquets et plusieurs niveaux de rareté. En collectionnant les cartes des joueurs, les utilisateurs composent leurs équipes et participent à diverses compétitions pour gagner des récompenses.

Un jeu dédié au basketball arrivera très bientôt

Le président de la NBA, Adam Silver, se réjouit de ce partenariat : “Notre partenariat avec Sorare donnera aux fans de la NBA une toute nouvelle façon de s’engager avec nos équipes et nos joueurs.” Même son de cloche pour Nicolas Julia, cofondateur et directeur général de Sorare : “La NBA et les joueurs ont été à l’avant-garde des expériences numériques et des objets de collection et notre jeu offre aux fans de basketball l’ultime expérience de divertissement sportif où ils peuvent jouer comme un manager général, posséder leur propre jeu et favoriser les connexions dans le monde réel.”

Avec bientôt trois sports à son catalogue, parmi les plus populaires du monde qui plus est, l’avenir de Sorare s’annonce plus que radieux. À suivre !