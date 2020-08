Le bannissement de WeChat aux États-Unis pourrait avoir de lourdes conséquences pour Apple

L'Administration Trump semble bien décidée à se débarrasser des principales applications mobiles chinoises. TikTok, évidemment, mais aussi la très populaires plates-formes de messagerie instantanée WeChat. Et Apple pourrait en pâtir.

En plus de vouloir bannir TikTok, le gouvernement américain annonçait son intention de se débarrasser de WeChat. C’est du moins ce qui est inscrit sur un ordre de l’exécutif signé par le Président des États-Unis Donald Trump. Les particuliers comme les entreprises américaines n’auraient plus droit de faire des affaires avec ces deux applications. Et les conséquences pourraient être variées.

Le bannissement de WeChat par les États-Unis pourrait avoir de lourdes conséquences pour Apple

On imagine facilement qu’un tel bannissement aurait un impact négatif sur les utilisateurs et sur Tencent, l’entreprise à qui appartient WeChat, mais cela aurait aussi des conséquences importantes sur des compagnies américaine, comme Apple. En effet, si le bannissement de WeChat devait être effectif, Apple serait contraint de supprimer l’application de son App Store, ce qui aurait un impact direct sur les ventes d’iPhone.

impactant directement les ventes d’iPhone, plus particulièrement en Asie

C’est tout du moins ce qui ressort d’un sondage réalisé par un media chinois spécialisé dans la finance. Selon les résultats, il semblerait que pas moins de 678 000 utilisateurs Chinois opteraient pour un autre smartphone si WeChat n’était plus disponible sur iOS. Ceci contre 38 600 seulement qui déclarent qu’ils se contenteraient de désinstaller l’application.

WeChat est un service extrêmement populaire en Chine et dans d’autres pays d’Asie. Ceci parce que l’application propose des fonctions assez diverses. Il s’agit certes principalement d’une application de messagerie instantanée mais il est possible de passer des appels audio et vidéo, de réaliser des achats, d’envoyer et recevoir de l’argent. En Chine, l’application est vitale, nombre d’utilisateurs s’en servent pour payer des factures, acheter des billets de train, etc. Il est donc logique que la disparition de WeChat soit lourde de conséquences pour la vie quotidienne de nombreux utilisateurs Asiatiques.