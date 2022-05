Le ASUS’s ROG Swift est le premier moniteur gaming G-Sync à 500 Hz

ASUS dévoile un moniteur gaming 500 Hz, une première mondiale qui ne manque pas d'avantages.

ASUS a dévoilé ce qu’il qualifie de premier moniteur gaming G-Sync 500 Hz du monde, le ROG Swift 1080p 500 Hz. Pensé et conçu pour le jeu vidéo en compétition, cet écran utilise une dalle “E-TN” (“eSports TN”) et embarque la technologie NVIDIA G-Sync eSports pour des mouvements toujours plus nets et précis. Le moniteur utilise par ailleurs la technologie NVIDIA Reflex Analyzer qui permet de délivrer des statistiques en temps réel pour vous aider à réduire la latence si vous utilisez une souris et une carte graphique NVIDIA compatible Reflex.

La caractéristique importante, ici, c’est bien évidemment le taux de rafraîchissement de 500 Hz qui est donc huit fois plus rapide que sur les écrans classiques à 60 Hz. Et ASUS ne se prive pas de le rappeler. L’entreprise promet aussi des temps de réponse réduits de 60 % par rapport aux dalles TN standard, grâce à la nouvelle technologie eSports TN. Le moniteur embarque aussi une fonctionnalité baptisée mode Vibrance, implémentée directement dans le firmware de l’écran. Celle-ci est censée permettre de faire passer davantage de lumière à travers les cristaux LCD, augmentant ainsi la vibrance des couleurs et “vous permettant de remarquer des détails et autres indices qui pourraient trahir la position de l’ennemi”, explique le constructeur.

Les écrans G-Sync 500 Hz sont vraiment orientés vers les jeux compétitifs comme CS:GO, Valorant, Overwatch et Rainbow Six Siege. NVIDIA annonçait aussi quatre nouveaux jeux compatibles Reflex : Icarus, My Time at Sandrock, Soda Crisis et Warstride Challenges.

NVIDIA a aussi publié une vidéo, ci-dessous, montrant les avantages des taux de rafraîchissement élevés, parmi lesquels de meilleures animations pour un suivi des cibles plus facile, un ghosting des plus minimes et une latence réduite. Cela “profite à tous les jeux et tous les joueurs, pas uniquement les jeux compétitifs et eSports”, expliquait NVIDIA dans son propre communiqué de presse.