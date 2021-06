Le 911 submergé d’appels accidentels par des Apple Watch pendant le sommeil de leurs propriétaires

L'Apple Watch appelle bien trop souvent les urgences par accident pendant le sommeil de leurs propriétaires.

L’Apple Watch est une montre connectée très intelligente. Celle-ci ne se contente pas de récupérer des données sur votre santé, elle est aussi capable d’anticiper, voire de prédire certains faits. Ceci n’est pas cependant une science exacte, a fortiori quand la fonctionnalité est récente. Et l’opération peut avoir de fâcheuses conséquences. Comme des appels accidentels au 911.

L’Apple Watch appelle trop souvent les urgences par accident

Lorsque Apple a introduit la fonctionnalité de suivi du sommeil sur son Apple Watch, on imagine que cela a poussé davantage d’utilisateurs à garder leur montre pour dormir. Cela étant dit, il semblerait que ceci ait aussi créé de vrais problèmes pour les services d’urgences. En effet, selon plusieurs rapports, le 911 reçoit de nombreux appels passés via l’Apple Watch pendant le sommeil de leurs propriétaires.

Pendant le sommeil de leurs propriétaires

Comment est-ce possible ? Tout simplement parce que l’une des fonctionnalités de l’Apple Watch a été pensée pour appeler les urgences plus facilement. Rester appuyé sur le bouton permet d’appeler quelqu’un discrètement. Mais ce bouton peut aussi rester enfoncé de manière accidentelle, lorsque l’on dort par exemple, ce qui peut engendrer des appels involontaires aux urgences et mobiliser pour rien des ressources vitales.

Il semblerait que cette situation arrive particulièrement souvent au Kansas. Le centre d’appels du 911 de Overland Park recevrait ainsi environ 250 appels par heure, ce qui est déjà considérable. Recevoir des appels involontaires parmi ceux-ci est une chose dont les opérateurs se passeraient volontiers.

La bonne nouvelle, c’est que la fonctionnalité d’appel automatique en restant appuyé sur le bouton peut être désactivée, ce qui devrait aider à réduire le nombre de faux appels, mais c’est une opération que les utilisateurs doivent effectuer manuellement. Autre possibilité, investir dans un étui pour l’Apple Watch. Espérons en tous les cas que la situation s’améliore pour les centres d’appels, lesquels peuvent être déjà très sollicités.