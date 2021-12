LD Display OLED EX, une nouvelle technologie 30 % plus lumineuse

LG Display dévoile sa nouvelle technologie OLED EX. Elle permettrait d'augmenter la luminosité jusqu'à 30 %.

LG Display vient de dévoiler sa nouvelle génération de technologie OLED baptisée OLED EX, une technologie censée “améliorer la luminosité jusqu’à 30 % par rapport aux écrans OLED conventionnels”, explique l’entreprise. Cela pourrait permettre de faire disparaître l’un des principaux inconvénients de l’OLED par rapport au mini LED, à savoir une luminosité dans l’ensemble assez faible.

LG Display dévoile sa nouvelle technologie OLED EX

Comme LG Display l’explique, chaque pixel OLED émet de la lumière de manière indépendante. Autrement dit, il peut être totalement allumé ou éteint. Cela permet aux téléviseurs d’offrir des noirs “parfaits” et surtout dépourvus de “blooming” comme l’on en voit très souvent sur les TV LED. Mais dans le même temps, les pixels OLED ne peuvent atteindre les mêmes niveaux de luminosité que les LED. Les écrans OLED actuels peuvent monter jusqu’à 500-600 nits, tandis que le mini LED peut aller jusqu’à 2 000 nits voire davantage.

Pour rendre l’OLED plus lumineux, la technologie OLED EX (Evolution/eXperience) utilise des composés de deutérium qui permet aux diodes d’émettre une lumière plus forte. “Lorsque stabilisés, les composés de deutérium permettent à l’écran d’émettre plus fort tout en préservant une haute efficience pendant longtemps”, explique LG Display.

Elle permettrait d’augmenter la luminosité jusqu’à 30 %

OLED EX permet aussi un rendu des couleurs amélioré. La technologie utiliserait apparemment des algorithmes pour prédire l’utilisation des 33 millions de diodes OLED présentes dans un écran 8K, pour “contrôler précisément l’entrée d’énergie de l’écran pour reproduire plus précisément les détails et les couleurs des contenus vidéo en cours de lecture.”

L’entreprise a aussi mis à jour le design, réduisant l’épaisseur de 30 % et les bords de 6 à 4 mm sur ses écrans OLED de 65 pouces. LG n’a pas communiqué de date quant à la mise sur le marché de sa technologie, mais le géant sud-coréen rappelle que les ventes d’OLED ont progressé de 70 % l’année dernière, malgré un marché mondial du TV en baisse de 12 %. “Avec notre nouvelle technologie OLED EX, nous voulons offrir des expériences utilisateur encore plus innovantes et haut de gamme via l’évolution de notre technologie OLED, de nos algorithmes et de nos designs”, expliquait le Dr. Oh Chang-ho de LG Display.