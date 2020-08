L’Autopilot Tesla détecte maintenant les panneaux de limitation de vitesse

Les voitures Tesla ne sont pas des voitures comme les autres dans la mesure où elles peuvent être mises à jour au niveau logiciel. Cela leur permet de gagner en fonctionnalités, de devenir plus intelligentes et davantage optimisées avec les versions.

Les voitures Tesla ont cette la possibilité d’être mise à jour comme l’on mettrait à jour un logiciel ou un jeu. Il suffit d’appuyer sur le bouton mettre à jour et de laisser faire l’ordinateur de bord. C’est très simple, très pratique, et c’est aussi très nouveau sur le marché de l’automobile. La voiture gagne ainsi en fonctionnalités au gré des versions. Nouvel exemple aujourd’hui.

Une nouvelle mise à jour pour les voitures Tesla

Les voitures Tesla sont désormais en mesure de mieux reconnaître certains panneaux. Le site Electrek rapporte que le constructeur vient de déployer une nouvelle mise à jour permettant à l’Autopilot de détecter les panneaux de limitation de vitesse en utilisant les caméras du véhicule. La voiture sera en mesure de mieux respecter les limitations qu’elle ne le faisait jusqu’à présent dans la mesure où avant ladite mise à jour, elle n’utilisait que les données GPS. Ainsi, vous devriez moins risquer d’amende parce que la voiture a accéléré là où elle n’aurait pas dû.

Reconnaissance des panneaux de limitation et des feux aux intersections

Vous devriez aussi avoir moins de soucis aux intersections. En effet, la voiture émet désormais un son caractéristique lorsque le feu auquel vous attendez passe au vert. Et s’il y a une voiture devant vous, le son ne se déclenche que lorsque celle-ci avance. Ce sera à vous de confirmer votre intention pour relancer la conduite semi-autonome mais vous devriez ainsi clairement limiter les coups de klaxon des véhicules derrière vous.

Comme avec la plupart des mises à jour Tesla, il faudra peut-être patienter quelques semaines avant que vous ne la voyiez arriver sur votre voiture. Toujours est-il qu’il s’agit là d’une mise à jour importante. Celle-ci promet une expérience en Autopilot encore plus agréable. Et celle-ci rapproche toujours davantage Tesla de son objectif de conduite totalement autonome. La marque n’en est plus très loin maintenant.