L’authentification via Face ID ou Touch ID arrive bientôt dans Safari

Touch ID et plus récemment Face ID sont de très bons moyens de sécuriser son appareil ou l'accès à des données sensibles. Certaines applications en profitent déjà et bientôt, vous pourrez vous authentifier sur Safari avec ces méthodes.

Sur iOS, Face ID et Touch ID sont utilisés par les applications pour éviter d’éventuels accès à des personnes non autorisées. Par exemple, dans les applications bancaires, les utilisateurs peuvent opter pour Face ID ou Touch ID pour s’authentifier sur leur compte. Mais ces mesures biométriques de sécurité étaient jusqu’à aujourd’hui limitées aux applications. Ce ne sera bientôt plus le cas.

Face ID et Touch ID arrivent bientôt dans Safari

En effet, si vous attendiez avec impatience un niveau de protection similaire sur le web, sachez que Face ID et Touch ID seront bientôt disponibles sur les sites qui utilisent l’API Web Authentication d’Apple. Cela signifie que dans un futur plus ou moins proche, vous pourrez vous authentifier sur un site sur votre appareil iOS via Face ID ou Touch ID. Voilà qui devrait rendre le processus de connexion plus simple et plus rapide. Et vous n’aurez plus à vous souvenir de vos mots de passe.

S’authentifier sur vos sites préférés n’aura jamais été aussi simple

Côté technique, il faut savoir que Apple utilise iCloud Keychain pour stocker les mots de passe et il peut garder cette information au nom de l’utilisateur chaque fois qu’il se connecte à un site. Mais cela signifie que les utilisateurs doivent utiliser iCloud Keychain pour stocker leurs informations. Apple met aussi en avant le fait que en utilisant Face ID ou Touch ID, on s’évite les risques de phishing. Selon le communiqué de la firme de Cupertino : “Plus important encore, ce système résiste au phishing. Seules les données publiques créées via cette API pourront être utilisées sur le site via lequel elles ont été créées. Cela signifie que, une fois les données remplies, il sera impossible pour un utilisateur de les divulguer accidentellement à un tiers.”