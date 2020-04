L’Australie pourrait faire payer Google et Facebook pour les actualités

Les actualités représentent une part importante du contenu consulté sur le web. Google l'utilise d'ailleurs énormément, c'est une part de revenu importante mais l'utilisation même de ce contenu par les géants fait grincer quelques dents.

Facebook et Google ont des relations assez délicates avec les éditeurs de contenu media. Bien que ces géants de la tech proposent des plates-formes permettant aux éditeurs de rendre leurs contenus plus visibles, ils en profitent aussi grandement grâce aux publicités qu’ils intègrent. Une situation qui ne plait pas forcément, logiquement. Certains tentent de monter au créneau…

L’Australie veut contraindre Facebook et Google

Il y a déjà eu par le passé certains échanges assez véhéments entre les éditeurs et ces entreprises de la tech, notamment sur la question de faire payer l’utilisation de ces contenus aux géants que sont Facebook ou Google. Pour les éditeurs en Australie, il semblerait que ce soit effectivement une nécessité. Le gouvernement local vient en effet de demander à l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), une autorité indépendante du gouvernement, de mettre sur pied un code de conduite obligatoire qui forcerait les plates-formes comme Facebook et Google à rétribuer les media lorsque leurs contenus sont utilisés.

à rétribuer les media qui produisent du contenu d’actualité

Selon le rapport de ABC News, l’ACCC devait initialement proposer un tel code sur la base du volontariat. Rapidement, l’autorité se rendait compte qu’un tel accord serait inefficace. Avec la pandémie de Covid-19 qui touche actuellement tous les secteurs, y compris les media, le gouvernement australien a pris la décision de rendre cette mesure obligatoire. Le Ministre des Communications Paul Fletcher, déclarait : “Les plates-formes numériques doivent en faire davantage pour améliorer la transparence de leurs opérations envers les fournisseurs de contenus d’actualité dans la mesure où ils ont un impact significatif sur la capacité même de ces media à façonner et à maintenir leur audience et à tirer des ressources des contenus qu’ils produisent.”