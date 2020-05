L’Australie a exposé les données personnelles de plus de 774 000 migrants

Les données personnelles, quelles qu'elles soient, doivent être protégées. En aucun cas, elles ne doivent être consultables par n'importe qui. C'est un principe vital aujourd'hui et malheureusement, l'on constate encore trop de laxisme.

Faire preuve de négligence envers les données que l’on utilise, peu importe leur type, peut être très dangereux. La situation est d’autant plus délicate lorsque ces données sont des données personnelles et les conséquences peuvent être dramatiques si elles concernent des groupes vulnérables. Le gouvernement australien est actuellement sous le feu des critiques pour ne pas avoir sécurisé les données de plus de 774 000 migrants.

L’Australie a exposé les données personnelles de 774 000 migrants

Le Département des affaires intérieures australien est notamment chargé du contrôle des frontières, de l’immigration et des réfugiés. Il a laissé les détails personnels de plus de 774 000 migrants – présents comme potentiels – accessibles en ligne. Comme The Guardian le rapporte, la plate-forme SkillSelect a rendu bien trop simple la recherche et de fait l’accessibilité à certains détails sensibles concernant ces individus : âge, pays de naissance, status marital, qualifications professionnelles. Il était ainsi possible d’obtenir de nombreuses informations personnelles sur quelqu’un en n’ayant qu’une vague idée de celui ou celle que l’on recherche.

Un nouveau scandale alors que l’application de traçage numérique entre en application

Le Département du travail a désactivé SkillSelect au motif de “maintenance” très rapidement après les révélations de The Guardian mais il est actuellement difficile de savoir quand la plate-forme reviendra en ligne. Pour l’heure, les autorités vont être très occupées puisqu’elles sont désormais dans l’obligation de notifier les victimes et le Bureau du Commissaire à la protection de la vie privée. Et cette bévue ne pouvait pas plus mal tomber. L’Australie a récemment lancé son application de traçage numérique contre le Covid-19, avec les craintes autour du respect de la vie privée qui l’entourent. Bien que SkillsSelect ait été développée de manière tout à fait séparée, cet incident rajoutera à n’en point douter de l’huile sur le feu et la confiance de celles et ceux qui voudraient utiliser l’application de traçage risque de diminuer encore un peu…