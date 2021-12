LastPass rassure ses utilisateurs, aucun mot de passe n’a été compromis

LastPass affirme qu'aucun mot de passe n'a été compromis. Pour être rassuré, n'hésitez pas à activer l'authentification double facteur.

La protection des données est un aspect aujourd’hui absolument vital tant nous conservons de données, dont certaines des plus personnelles, sur des services en ligne. Les plates-formes se doivent aujourd’hui de faire leur maximum pour préserver ces dernières. Cela n’empêche malheureusement pas des hackers de parvenir de temps à autre à s’infiltrer sur les systèmes et dérober des données. Hier, une grosse alerte planait au-dessus du gestionnaire de mots de passe LastPass.

LastPass affirme qu’aucun mot de passe n’a été compromis

En effet, il y a quelques heures seulement, nous apprenions que des utilisateurs du service LastPass signalaient un comportement des plus étranges. Pour une raison ou une autre, ceux-ci recevaient des notifications les informant que leur mot de passe maître était utilisé pour tenter de se connecter sur leur compte. Rapidement, un vent de panique a commencé à souffler, certains utilisateurs commençant à penser que le pire était arrivé et que leurs mots de passe avaient été compromis.

Aujourd’hui, bonne nouvelle. Si vous êtes utilisateur ou utilisatrice de LastPass, vous serez très certainement ravi(e) d’apprendre que vos mots de passe n’ont aucunement été compromis. Dans un communiqué transmis à The Verge, la directrice monde des relations presse de LogMeIn – à qui appartient LastPass -, Nikolett Bacso-Albaum, déclarait notamment que ces notifications provenaient d’une “activité tout à fait commune liée à des robots”.

Pour être rassuré, n’hésitez pas à activer l’authentification double facteur

Selon ses propres mots : “Il est important de préciser que nous n’avons aucune indication que des accès non légitimes à des comptes ont été réussis ni que le service LastPass n’ait été compromis par un quelconque parti non autorisé. Nous surveillons constamment ce genre d’activité et nous continuerons à mettre en place des actions pour assurer que LastPass, ses utilisateurs et leurs données restent totalement protégés et sécurisés.”

Cela étant dit, l’on imagine tout à fait que certains utilisateurs aient pu quelque peu paniquer suite à cet événement. Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à activer l’authentification double facteur sur la plate-forme. Une fois ceci fait, dans l’éventualité où votre mot de passe maître serait effectivement compromis, la personne qui aurait mis la main dessus devrait en plus avoir accès à votre smartphone ou votre appareil d’authentification pour pouvoir accéder à votre compte.