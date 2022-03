LaserCube, un projecteur laser à fixer sur votre vélo pour les directions GPS

Le LaserCube est un projecteur laser pensé et conçu pour les deux-roues qui affiche les directions GPS sur la route juste devant vous.

Le GPS est une invention formidable, une invention qui sert à bien des choses au quotidien. L’un des usages les plus fréquents pour le grand public reste la navigation. En voiture, à vélo ou même à pied, avoir à ses côtés l’aide d’un GPS peut être d’une grande aide. Malheureusement, parfois, utiliser le GPS pendant que l’on se déplace n’est pas chose aisée. Voici une solution pour le moins ingénieuse pour les amateurs de vélo.

Le LaserCube est un projecteur laser pensé et conçu pour les deux-roues

Lorsque nous utilisons la navigation par GPS en conduisant, que ce soit en voiture ou à vélo, on utilise le plus souvent son smartphone, lequel est fixé via un système quelconque. C’est une solution tout à fait acceptable, mais loin d’être idéale dans la mesure où l’écran du téléphone n’est pas forcément très grand et qu’il faut très régulièrement le regarder pour savoir où aller. Ce qui peut être très dangereux.

L’entreprise Wicked Lasers a créé un système baptisé LaserCube. Il s’agit ni plus ni moins que d’un petit projecteur. Celui-ci a été pensé et conçu pour les vélos et deux-roues motorisés. Le laser est projeté juste devant le conducteur, sur le sol, pour indiquer les indications de route, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

qui affiche les directions GPS sur la route juste devant vous

Le résultat est évidemment moins détaillé que ce que l’on peut avoir avec un système de cartographie complet sur téléphone, mais c’est bien suffisant pour obtenir des indications claires et savoir quand tourner, quand continuer tout droit, etc. C’est une idée très ingénieuse, très intéressante aussi, mais qu’il est difficile de recommander à cause de son tarif.

En effet, les créateurs du LaserCube demandent pas moins de 899 € pour le modèle le plus abordable, à 1,2 W. Comptez 1 199 € pour le modèle deux fois plus puissants, avec 2,5 W, et 1 599 € pour le 2,5 W Pro. Attention cependant à bien penser à l’enlever de votre deux-roues quand vous n’êtes pas dessus, ce petit boîtier st malheureusement facile à voler. Si vous êtes intéressé(e), direction le site officiel.