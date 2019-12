L’arrivée d’un Touch ID intégré sous l’écran relancée avec un brevet d’Apple

Génération après génération, dans ses appareils, Apple introduit de nouvelles technologies, perfectionne ses composants et prend soin d'en intégrer certaines dans d'autres appareils de son catalogue. Il se pourrait ainsi que le Touch ID revienne sur les iPhone.

Avec l’introduction du nouveau MacBook Pro 16 pouces, Apple procédait à quelques modifications notables dans la Touch bar notamment. Au menu notamment, l’ajout d’une touche Echap physique et un Touch ID totalement séparé de la Touch Bar en elle-même. Mais l’une des nouveautés les plus importantes, et pourtant très largement passée sous silence concerne la technologie utilisée par ce Touch ID sur le nouveau MacBook Pro. Celui-ci est passé d’une technologie capacitive à une technologie optique. Et cela pourrait tout changer.

Le Touch ID sous l’écran se précise avec un nouveau brevet d’Apple

Rapidement après cette découverte, la presse spécialisée a envisagé que cela pourrait signifier le retour du Touch ID dans l’iPhone, avec la firme de Cupertino qui intègrerait son capteur d’empreinte digitale directement sous l’écran, comme le font aujourd’hui bon nombre de constructeurs d’appareils sous Android. Aujourd’hui, grâce à un brevet qui vient de faire surface, ces rumeurs s’accélèrent. Apple a en effet déposé un brevet pour un “Appareil électronique incluant des opérations séquentielles via des sources lumineuses tout en acquérant des données image biométriques et méthodes associées.” Un titre qui veut tout dire, ou ne rien dire.

Les iPhone 2020 pourront-ils en profiter ?

Dans la description fournie, on peut cependant notamment dire : “Un capteur d’image optique est intégré dans le logement juste sous l’écran. Le capteur d’image optique récupère des données d’image biométriques associées à un utilisateur comme, par exemple, les données représentant une image biométrique des schémas d’empreinte digitale d’un doigt de l’utilisateur.” Cela fait quelque temps que des rumeurs évoquent la possibilité que Apple ramène Touch ID dans ses iPhone. Il y a quelques semaines, un rapport venait même suggérer que la firme de Cupertino travaille avec Qualcomm pour utiliser son lecteur d’empreinte digitale à ultrason dans ses iPhone de 2020. Cela étant dit, rien n’a encore été confirmé à l’heure actuelle. Et il ne s’agit là que d’un brevet. Rien ne nous dit que le Touch ID sous l’écran ne sera présent dans la prochaine génération. À suivre !