L’armée américaine voudrait un système de recharge autonome pour ses drones

Les drones sont aujourd'hui déjà bien implantés dans nos vies. Ces appareils servent aussi énormément à l'armée. Aujourd'hui, l'armée américaine voudrait pouvoir les utiliser sans plus se soucier de leur recharge.

Le problème avec la grande majorité des drones, c’est que leur autonomie est loin d’être énorme. Pour un utilisateur lambda, ce n’est pas un gros problème mais pour un usage militaire, par exemple, cette autonomie en vol pourrait être un vrai handicap. Cela pourrait faire échouer des missions de surveillance et/ou causer des pertes humaines, notamment. C’est un axe sur lequel l’armée américaine aimerait bien pouvoir progresser. Et elle entend bien s’en donner les moyens.

L’armée américain voudrait un système de recharge autonome pour ses drones

Dans ce but, l’armée américaine vient de financer un projet de recherche sur une période de quatre ans. Elle a signé un contrat à hauteur de 8 millions de dollars avec l’Université de l’Illinois, Chicago. Ce projet verra des chercheurs travailler sur un système qui serait en mesure de recharger des drones de manière totalement autonome. Cela pourrait se se matérialiser par des stations de recharge disséminées en divers lieux et les drones pourraient alors trouver la station la plus proche et y voler pour se recharger automatiquement dès que la batterie commence à manquer.

à défaut d’avoir une autonomie plus importante dans les appareils

Cela ne résoudrait pas vraiment le problème de la faible autonomie des drones mais le fait que ces drones puissent aller se recharger automatiquement sur la station de recharge la plus proche signifie que les soldats n’auront plus à gérer la charge manuellement ni à s’inquiète de transporter des batteries supplémentaires. Cela permettra d’alléger l’équipement et libérer du temps pour réaliser d’autres tâches.

Ce qui est intéressant avec ce projet, c’est que Amazon a déjà imaginé un système similaire. En 2017, le géant du e-commerce déposait un brevet dans lequel on pouvait découvrir une sorte de ruche pour drone. Les appareils pourraient être déployés de là et venir s’y recharger en cas de besoin. Impossible de savoir à quoi ressemblera la version de l’armée américaine mais il est fort possible que ce soit assez semblable.