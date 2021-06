Larian Studios se renforce avec un studio en Espagne

La cession d’actifs entre BlitWorks et Larian Studios donne naissance à Larian Barcelona.

Swen Vincke, le fondateur de Larian Studios, annonce le recrutement de l’ensemble de l’équipe de développement du studio BlitWorks (Super Meat Boy, They Are Billions, FEZ, Spelunky, Bastion, Sonic CD et Don’t Starve), bien que l’entité en elle-même continuera à exister indépendamment en tant qu’éditeur : “C’est l’une des perles rares de notre industrie. Ils ont toujours fait de l’excellent travail, constamment fourni des jeux de qualité exceptionnelle et ont une profonde passion pour le jeu vidéo. C’est une association naturelle. Donc je suis doublement heureux aujourd’hui d’avoir un endroit au bord de la mer au soleil et une augmentation importante de notre capacité de travail.”

Hola amigos! We're thrilled to finally announce our 7th global location: Larian Barcelona! If you're also in pursuit of creating best-in-class RPGs, say hello over here: https://t.co/BfBW7iGBwg pic.twitter.com/nHQpGMUYFv — Larian Studios, nuanced dungeon master (@larianstudios) June 2, 2021

Larian Barcelona est désormais le septième studio de la famille Larian, et rejoint les équipes de Gand, Dublin, Québec, Saint-Pétersbourg et les studios récemment annoncés à Guildford et Kuala Lumpur. Pour le moment, les équipes travaillent principalement sur Baldur’s Gate 3 qui est disponible depuis l’année dernière sur PC en accès anticipé.