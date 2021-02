L’application YouTube cessera de fonctionner sur les Apple TV de troisième génération le mois prochain

Les applications mobiles sont extrêmement utiles au quotidien. Elles sont très nombreuses, très variées et accessibles sur une multitude d'appareils. Encore faut-il qu'elles soient maintenues...

Les applications mobiles ont véritablement changé le monde depuis l’avènement des smartphones. Il en existe pour tout, pour tout le monde et pour tous les appareils électroniques. Qu’ils soient mobiles ou non. Même nos TV et ordinateurs d’aujourd’hui peuvent en profiter. Cela étant dit, avec le temps qui passe, les appareils vieillissent, et leur maintenance n’est pas toujours assurée. On peut alors perdre l’accès à telle ou telle application. Ce sera bientôt le cas de YouTube sur les Apple TV de troisième génération.

YouTube cessera bientôt de fonctionner sur les Apple TV de troisième génération

Si vous avez un boîtier Apple TV de troisième génération et que vous l’utilisez beaucoup pour regarder YouTube, vous devriez commencer à lui chercher un remplacement plus récent. En effet, à partir du mois prochain, l’application YouTube sur Apple TV ne fonctionnera plus avec les Apple TV de troisième génération ou antérieurs. Cela signifie que l’application ne sera plus compatible qu’avec l’Apple TV HD (quatrième génération) et l’Apple TV 4K (cinquième et sixième génération (l’actuelle)).

Il faudra alors utiliser AirPlay pour profiter des vidéos YouTube

C’est tout du moins ce que rapportent de nombreux utilisateurs qui voient apparaître ces derniers temps un message quand ils lancent l’application sur leur Apple TV. Le message en question est le suivant : “À compter du début du mois de mars, l’application YouTube ne sera plus disponible sur les Apple TV (3ème génération). Vous pouvez toujours regarder YouTube sur l’Apple TV 4K, l’Apple TV HD, l’iPhone ou l’iPad. Avec AirPlay, vous pouvez aussi diffuser YouTube depuis votre appareil iOS directement vers n’importe quel Apple TV (3ème génération ou ultérieur).”

Difficile de savoir précisément pourquoi l’application ne fonctionnera plus sur la troisième génération d’Apple TV mais si vous êtes un grand utilisateur de YouTube sur ce boîtier TV, il est peut-être temps de changer pour un modèle plus récent. Ou alors il vous faudra utiliser AirPlay pour diffuser les vidéos de YouTube depuis votre appareil vers l’Apple TV. Cela étant dit, les raisons d’investir dans le dernier modèle ne manquent pas.

Pour commencer, la nouvelle télécommande de l’Apple TV est très intéressante pour le jeu vidéo. La prise en charge de la 4K est aussi une nouveauté très bienvenue, si vous avez un téléviseur compatible, bien évidemment…