L’application Xbox permet désormais de streamer ses jeux sur iPhone et iPad

Le streaming de jeux vidéo a clairement le vent en poupe. Mieux que ce soit, ce sera certainement l'une des méthodes les plus populaires de jouer d'ici quelques années. N'importe où, sur n'importe quel support.

Si vous avez une console Xbox One et que vous aimez l’idée de pouvoir diffuser vos propres jeux sur votre iPhone ou votre iPad, vous savez de la chance. En effet, Microsoft vient de mettre à jour son application Xbox pour les appareils iOS. Au menu des nouveautés notamment, l’apparition du streaming de jeux vidéo. Cela signifie que vous pourrez désormais diffuser les jeux de votre console Xbox One sur votre iPhone ou iPad pour jouer où que vous soyez.

Microsoft met à jour son application Xbox pour iOS

Voilà qui devrait être très utile pour toutes ces fois où vous avez envie de jouer et que quelqu’un veut regarder la télévision. Ou si vous souhaitez jouer ailleurs que dans le salon. La fonctionnalité est identique à celle proposée par d’autres applications comme Steam Link qui vous permet précisément de diffuser vos jeux Steam de votre ordinateur vers votre appareil mobile. Cela étant dit, c’est différent de xCloud.

Le streaming de vos jeux Xbox devient possible sur iPhone et iPad

Microsoft xCloud, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, offre la possibilité de diffuser des jeux directement depuis le cloud. Des services comme le Xbox Game Pass Ultimate utilisent cette plate-forme pour pouvoir jouer à de nombreux jeux où que vous soyez, sur des supports très variés, via un abonnement mensuel. La version de ce système proposé par l’application Xbox ne permet que de jouer aux jeux que vous possédez sur votre console Xbox.

Microsoft devrait lancer son service Xbox Game Pass Ultimate pour iPhone et iPad dans les prochains mois mais étant donné les restrictions en place sur l’App Store d’Apple, la firme de Redmond semble être contrainte de passer par une voie détournée pour proposer son service sur les appareils de la marque à la pomme. Celui-ci devrait ainsi arriver sous la forme d’un web service au lieu d’une application dédiée.