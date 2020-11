L’application Xbox arrivera sur les Smart TV l’année prochaine

Le jeu vidéo a beaucoup évolué ces dernières années. Aujourd'hui, il est possible de jouer partout, ou presque, pour peu que l'appareil dispose d'une connexion à Internet. C'est le cas Smart TV. Microsoft y voit là une jolie opportunité.

L’un des gros avantages avec le streaming de jeux vidéo, c’est la possibilité offerte aux joueurs de profiter de leurs jeux sur à peu près tous les appareils capables de se connecte à Internet. Ils n’ont alors plus besoin à s’inquiéter de la compatibilité matérielle, que la machine soit suffisamment puissante ou non, etc. C’est une opportunité dont Microsoft a bien l’intention de profiter. Et plus précisément en ce qui concerne les Smart TV, les téléviseurs connectés.

Bientôt une application Xbox sur les Smart TV ?

Interrogé par The Verge, Phil Spencer, l’un des grands manitous de la firme de Redmond, révélait qu’il fallait s’attendre à ce qu’un application Xbox débarque sur les Smart TV dans les 12 prochains mois. Phil Spencer déclarait notamment la chose suivante dans cette longue interview : “Un téléviseur est vraiment proche d’une console de jeux vidéo dissimulée derrière un écran avec une plate-forme d’applications, le Bluetooth et des possibilités de streaming. Est-ce d’ailleurs seulement encore un téléviseur ou est-ce plutôt cet ensemble d’appareils et services qui gravitent autour du téléviseur, consolidés par ce grand écran ?”

Sans plonger, évidemment, dans les détails, Phil Spencer semble ici indiquer que, peut-être, dans un avenir proche, les joueurs qui n’ont pas de console pourront tout de même jouer aux jeux Xbox via leur smart TV à travers une application Xbox dédiée. Actuellement, Microsoft dispose de son propre service de streaming de jeux vidéo, à savoir le Xbox Game Pass Ultimate.

Pour pouvoir jouer aux jeux Xbox sur son téléviseur sans même une console ?

Moyennant un abonnement mensuel, les joueurs ont accès à un catalogue de jeux Xbox qu’ils peuvent diffuser directement sur leur console Xbox, sur leur smartphone ou sur leur tablette. Bien que cela n’inclut pas nécessairement de titres Xbox Series X ou S, ce serait un bon moyen pour les joueurs qui n’ont pas ou ne veulent pas de console de profiter tout de même de ces titres, et ce d’une manière tout à fait inédite.

Cela étant dit, Phil Spencer précise aussi que le streaming ne signifie pas la fin des consoles mais plutôt une manière alternative de profiter des jeux vidéo. “Je vais juste un peu plus loin dans la réflexion – ce n’est pas vraiment ce que vous avez dit – en disant que, lorsque le streaming arrivera, toutes les consoles disparaîtront ou que tous appareils en local qui lisent des jeux vidéo disparaîtront. Je ne suis pas du tout convaincu de cela. Je pense simplement que nous devons être agiles et observer précisément ce que les joueurs veulent.”