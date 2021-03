L’application Valve Steam Link est désormais disponible sur macOS

Le streaming de jeux vidéo commence à se démocratiser. Et ce sans nécessairement parler de cloud gaming. Il est possible par exemple de streamer ses propres jeux, depuis chez soi.

Le jeu vidéo a beaucoup évolué ces dernières années, notamment dans la manière dont on le consomme. Il se joue désormais beaucoup sur mobile, par exemple, et de plus en plus via le streaming. Autrement dit, il est possible de jouer à des titres très gourmands en ressources sur des appareils très peu performants, et ce en toute mobilité. Les solutions pour ce faire sont nombreuses. L’application Steam Link de Valve permet justement de faire cela. Elle est disponible sur macOS depuis aujourd’hui.

Steam Link avec sur macOS

Si vous aimez l’idée de pouvoir jouer aux jeux vidéo qui sont chez vous mais depuis une autre machine, alors vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Valve vient de rendre disponible son application Steam Link sur macOS. Celle-ci permettra aux utilisateurs macOS de se connecter à un autre ordinateur local et diffuser les jeux depuis cet ordinateur sur leur Mac.

Une option supplémentaire pour jouer sur Mac

Pour celles et ceux qui ne le sauraient par, Steam Link est une application développée par Valve qui permet aux utilisateurs de streamer des jeux sur des appareils très divers, comme depuis un ordinateur vers un autre ordinateur ou depuis un ordinateur vers un smartphone. Cette solution pourrait être très utile pour les utilisateurs Mac qui ne peuvent pas jouer à certains jeux à cause justement de la machine Mac – qu’il s’agisse de limitations matérielles ou d’un souci de compatibilité quelconque -.

Et puisque tout le calcul est effectué sur l’ordinateur qui exécute le jeu, nul besoin d’avoir une machine performante pour en profiter. N’importe quel ordinateur – ou presque – fera l’affaire. Valve recommande toutefois que les joueurs disposent d’une connexion WiFi 5 GHz ou Ethernet pour profiter de la meilleure expérience possible.

Valve avait introduit son application Steam Link il y a quelques années mais Apple était alors totalement contre les applications de streaming à cette époque, ce qui a causé des soucis à Valve sur ce terrain. Aujourd’hui, la situation a suffisamment évolué pour que Steam Link soit disponible sur le Mac App Store.