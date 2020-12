L’application Soosee scanne les listes d’ingrédients des produits pour vous aider à en éviter certains

La santé dans notre société actuelle pose aujourd'hui un certain nombre de questions. Celle-ci passe notamment par faire attention à ce que l'on mange. L'industrie et les gouvernements l'ont bien compris.

Se nourrir est très simple pour la plupart des personnes mais certaines ont des besoins ou des attentions très particulières. Qu’il s’agisse de gérer une allergie au quotidien, d’éviter tel ou tel composant, de limiter le sucre, ou autre. Cela demande une gymnastique quotidienne au moment de faire les courses et préparer les repas. Il existe aujourd’hui diverses solutions modernes, notamment via des applications mobiles. Soosee est l’une d’elle.

Soosee vous laisse appréhender facilement les listes d’ingrédients des aliments

Dans la majorité des pays du globe, il est obligatoire par la loi de renseigner la liste des ingrédients composant un produit alimentaire. Celle-ci doit se retrouver sur l’étiquette du produit en question, visible à l’acheteur. Ceci pour aider les consommateurs à prendre des décisions plus éclairées, plus informées, comme dit, notamment pour choisir des produits contenant moins de sucre, moins de calorie ou sans ceci ou cela, pour gérer les allergies, par exemple. Et ça fonctionne, assurément. Mais au quotidien, c’est une opération fastidieuse.

En effet, ces listes d’ingrédients sont souvent imprimées en tout petit, de manière très condensée, ce qui rend difficile leur consultation. L’application baptisée Soosee veut faire tout ce travail pour vous. Il suffit de lancer l’application, de pointer la caméra sur l’étiquette du produit et de la laisser vous dire si vous pouvez ou non consommer ce produit selon les préférences renseignées.

Pour savoir si vous pouvez manger ou non ceci ou cela selon vos préférences

Si l’on en croit la description de l’application, “Soosee aide à scanner rapidement les listes d’ingrédients à la recherche de composants à éviter. Au total, on retrouve pas moins de 30 catégories pour les allergies communes, le style de vie végan, les femmes enceintes, l’impact environnemental, les additifs, la santé autre ! Pointez votre caméra sur une liste d’ingrédients et les mots que vous recherchez ou que vous évitez seront mis en avant instantanément.”

Cela sera assurément très utile et plus efficace que de rester dans le rayon du supermarché à tenter de déchiffrer la liste d’ingrédients pour finalement s’y noyer. Soosee est en tous les cas un outil très utile, très puissant, tout du moins sur le papier. Si vous êtes intéressé(e) pour tester le service, direction l’App Store.