L’application Ring permettra bientôt d’empêcher le partage de données

Les accessoires de domotique sont aujourd'hui légion. Parmi les différentes catégories, il y a ceux dédiés à la sécurité de la maison. Et nous pourrions citer plus précisément les produits de la marque Ring. Ceux-ci ont récemment fait parler d'eux, en mal...

Le mois dernier, nous apprenions que l’application Ring collectait de nombreuses données personnelles et envoyait ces dernières à des sociétés comme Google et Facebook. Cette information a fait grand bruit, et les utilisateurs ont rapidement manifesté leur mécontentement. Et la situation était d’autant plus ironique pour une entreprise qui vend des produits censés mieux protéger votre maison. La maison, oui, mais les données personnelles et votre vie privée, non. Ring était dans l’obligation de réagir.

L’application Ring permettra bientôt de ne plus participer au programme de partage de données

Aujourd’hui, bonne nouvelle. Selon un rapport de CBS, Ring proposera bientôt un certain nombre de modifications dans son application. L’une d’entre elles étant justement la possibilité pour les utilisateurs de refuser de participer au programme de partage de données. Malheureusement, pas totalement. En effet, en refusant d’y prendre part, Ring gardera pour lui “la plupart [des données], mais pas tout”. Autrement dit, certaines données seront tout de même transmises à des sociétés tierces.

Mais certaines données seront toujours transmises à des tiers

Cela étant dit, après le rapport accablant de l’Electronic Frontier Foundation, Ring, comme la plupart des entreprises incriminées, avait défendu cette pratique. La société affirme que ces données ne servent qu’à améliorer son service. Malheureusement, le rapport de l’EFF avait démontré que certaines des données n’étaient pas anonymisées et contenaient des informations très personnelles comme les noms, adresse email et même des informations de géolocalisation. Avec de telles données, des tierces parties peuvent aisément savoir quand un utilisateur Ring n’est pas chez lui. Ces informations pourraient aussi être couplées à d’autres, de Google, Facebook ou autre, pour étoffer encore les profils de leurs utilisateurs.