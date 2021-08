L’application Netflix pour iOS prend désormais en charge l’audio spatial

Netflix rend son application iOS compatible avec l'audio spatial, pour une expérience audio encore plus immersive avec des AirPods Pro ou AirPods Max.

Si certains peuvent effectivement dire que des produits comme les Apple AirPods Pro et autre AirPods Max sont onéreux et pas aussi bons que d’autres casques et écouteurs dans le même segment de prix, il faut reconnaître qu’ils fonctionnent mieux avec iOS, et qu’ils disposent notamment de fonctionnalités comme l’audio spatial, dont certaines applications peuvent tirer parti, comme les jeux vidéo ou Netflix, par exemple.

Netflix a justement tout récemment mis à jour son application iOS. Au menu des nouveautés, il semblerait que les utilisateurs soient de plus en plus nombreux à constater que l’application prend en charge l’audio spatial. Cela signifie que, si vous avez des écouteurs AirPods Pro ou un casque AirPods Max, vous pouvez désormais profiter de Netflix sur votre iPhone ou iPad de manière plus immersive encore, tout du moins en ce qui concerne l’expérience audio.

Pour celles et ceux qui se demanderait ce qu’est au juste l’audio spatial, on pourrait donner comme synonyme audio 3D. Cela signifie que, au lieu de n’avoir un son stéréo qui ne provient que de la gauche ou de la droite, les systèmes sont capables de donner l’impression que le son provient de l’avant, de l’arrière, ou d’un angle précis. C’est assez similaire à l’expérience sonore que vous pouvez avoir quand vous allez au cinéma, si ce n’est que, cette fois, c’est directement dans votre casque ou vos écouteurs.

Le déploiement de la mise à jour en question est en cours. Si vous ne l’avez pas encore, pas de panique. Elle finira par vous être proposée, dans les prochains jours très probablement. Par ailleurs, gardez bien à l’esprit que tous les titres Netflix ne sont pas compatibles avec l’audio spatial. Vous ne pourrez donc pas en profiter tout le temps, selon ce que vous regardez.