L’application Meta Messenger s’offre de nouveaux raccourcis

Les applications mobiles, comme n’importe quel logiciel ou service web, évoluent constamment. Pour diverses raisons. La plus intéressante du point de l’utilisateur est probablement l’ajout de nouvelles fonctionnalités. La chose est particulièrement importante pour les services sociaux, dans la mesure où c’est un moteur puissant pour conserver la base d’utilisateurs et en attirer de nouveaux. Aujourd’hui, c’est l’app Messenger de Meta qui se met à jour.

L’app Meta Messenger se met à jour

Si vous avez l’habitude de communiquer avec vos proches et amis via Facebook, il y a de fortes chances que vous utilisiez Messenger, la plate-forme de messagerie instantanée de Facebook qui permet de connecter les utilisateurs de Facebook les uns avec les autres. Aujourd’hui, dans un communiqué officiel de Meta, la société mère de Facebook, l’on apprend que de nouveaux raccourcis font leur apparition dans l’application.

Si l’on en croit l’annonce de l’entreprise, ces raccourcis viennent simplifier l’utilisation de certaines fonctionnalités aux utilisateurs. Par exemple, il y a désormais un tag “@everyone” (tout le monde, en anglais) qui permet d’alerter tous les participants d’un même groupe de discussion. Jusqu’à présent, il n’était possible d’utiliser le “@” que pour une personne en particulier. Avec l’introduction du “@everyone”, il sera plus simple de notifier tous les participants d’un seul coup, comme on le fait aujourd’hui sur une application comme Discord ou Slack.

et accueille de nouveaux raccourcis

Il y a aussi de nouveaux raccourcis comme “/silent” qui permettent d’envoyer un message sans déclencher une notification, parfait si vous savez que la personne à qui est destiné le message est occupée et que vous ne souhaitez pas la déranger, mais que vous voulez tout de même envoyer votre message. Il y a aussi des raccourcis pour envoyer de l’argent via Messenger et, dans un futur plus ou moins proche, d’autres feront encore leur apparition, comme un “/gif” pour faciliter la recherche de GIF dans les discussions.

Certains de ces raccourcis semblent être exclusifs à iOS, pour le moment, mais il y a fort à parier qu’ils seront disponibles sur Android aussi dans le futur. À suivre !