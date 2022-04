L’application HBO Max fait peau neuve sur les Apple TV

HBO Max met son application Apple TV à jour. Voilà qui devrait faire le plus grand bien.

HBO poursuit son initiative de rafraîchissement de ses applications à destination des TV connectés. Variety et The Verge rapportent aujourd’hui que WarnerMedia est en train de déployer une nouvelle version de son application HBO Max pour Apple TV, une version qui vient résoudre les plus gros problèmes qui existaient à ce jour.

Tout d’abord, cette version est bâtie sur une plate-forme plus moderne qui devrait être bien plus fiable que l’ancien framework HBO Go/Now. Les utilisateurs devraient par ailleurs voir une nouvelle page d’accueil avec une bannière “héros” qu’il est possible de faire défiler, une option pour passer les crédits, davantage de contrôle sur les listes My Stuff et un système de connexion simplifié.

Cette nouvelle version devrait arriver sur tous les boîtiers Apple TV dans les jours à venir. On trouve déjà ce framework utilisé dans bon nombre d’autres applications de HBO Max, notamment celles pour Android, PlayStation, Roku et certains téléviseurs de LG, Samsung et Vizio. Cette même refonte est encore attendue pour les appareils Amazon Fire TV ainsi que la version web.

Ce client Apple TV des plus bancals est le résultat de la volonté de WarnerMedia de précipiter le lancement de HBO Max. Plutôt que de concevoir ses applications pour smart TV depuis une page blanche, l’entreprise avait pris la décision de partir de ses applications HBO Go et HBO Now, pour gagner en temps de développement. Tout en sachant qu’elle devrait procéder à une telle remise à niveau pour moderniser le tout et prendre en charge le passage à l’international de son service ainsi que la plus grande variété de contenus. C’est tout du moins ce qu’annonçait la vice-présidente de WarnerMedia Sarah Lyons.

Résultat de l’opération, une solution qui n’a pas aidé du tout HBO Max à croître correctement. Selon les estimations de JustWatch, le service représentait seulement 7 % de la part de marché du streaming mondial en février, contre 17,6 % pour Disney+. Bien que le déploiement de cette nouvelle version ne devrait pas faire décoller les chiffres instantanément, cela devrait au moins aider HBO à conserver ses abonnés qui, dans le cas contraire, auraient probablement fini par aller voir ailleurs.