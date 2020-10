L’application Google Search peut désormais retrouver les chansons que vous lui chantonnez

La reconnaissance vocale, et à plus large titre, la reconnaissance de l'audio, a fait d'énormes progrès ces dernières années. Des services comme Shazam font de vrais miracles pour reconnaître une chanson. Aujourd'hui, c'est Google Search qui s'étoffe.

Il vous est très certainement déjà arrivé d’avoir dans la tête une chanson qui refuse de quitter votre crâne. Cela n’est pas (toujours) un problème mais il est assez frustrant que pareille chose arrive sans que l’on ne connaisse le titre ni l’artiste de ladite chanson. Il est évidemment possible de trouver l’information grâce aux paroles mais quid si l’on ne connait pas non plus les paroles ? Si vous n’avez que la mélodie, Google pourrait vous aider avec cette nouvelle fonctionnalité implémentée dans Google Search.

Google Search peut retrouver une chanson via la seule mélodie que vous fredonnez

Le géant américain vient d’annoncer une mise à jour de son application Google Search sur mobile. Avec celle-ci, il est possible d’appuyer sur l’icône microphone et de dire “What’s this song ?” (“Quelle est cette chanson?”). Vous n’avez ensuite plus qu’à chantonner la mélodie de la chanson qui vous trotte dans la tête et Google tentera de la retrouver pour vous sur la seule base de cette mélodie.

Selon le communiqué de Google, cette fonctionnalité a été rendue possible grâce à un algorithme de machine learning très perfectionné : “dès lors que vous avez fini de fredonner, notre algorithme de machine learning aide à identifier les correspondances potentielles. Et nous vous inquiétez pas, vous n’avez pas besoin de chanter à la perfection pour utiliser cette fonctionnalité. Nous vous montrerons les résultats les plus probables selon les niveaux de correspondance.”

Que vous chantiez bien ou non !

Pour l’heure, Google affirme que cette fonctionnalité ne fonctionne qu’en anglais sur les appareils iOS mais elle prendra en charge plus de 20 langues sur Android et dans un futur plus ou moins proche, davantage de langues devraient être compatibles. Voilà une nouvelle fonctionnalité très intéressante, même si ses résultats seront très variables d’une tentative à l’autre. Mais c’est une bonne chose d’avoir une solution pour tenter de retrouver une chanson avec la seule mélodie.