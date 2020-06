L’application Google Phone pourra vous dire pourquoi une entreprise vous appelle

Recevoir des appels de numéros inconnus peut être vraiment énervant. A fortiori si ces appels inopinés sont assez fréquents. Il existe aujourd'hui plusieurs méthodes pour ne plus les subir à outrance.

Face aux appels téléphoniques non sollicités, de nombreuses mesures ont été prises, par les gouvernements, par les opérateurs, par les fabricants de téléphones. Si vous utilisez l’application Téléphone de Google, vous aurez bientôt une corde de plus à votre arc pour vous prémunir de ces appels. Vous pourrez savez pourquoi une entreprise vous appelle avant même de décrocher.

Avec ses Appels Vérifiés, Google vous laisse savoir pourquoi une entreprise vous appelle

C’est dans une nouvelle page d’aide que Android Police a découvert les détails de cette fonctionnalité ô combien intéressante. Celle-ci a été baptisée “Verified Calls” (“Appels Vérifiés”) par Google. Les entreprises qui choisissent de passer par le processus de vérification de Google pourront transmettre aux serveurs dédiés aux Verified Calls leur numéro de téléphone, le vôtre et la raison de leur appel. Comme “Programmer le rendez-vous de l’installation de votre ligne Internet” ou “Votre livraison de nourriture”. Google affichera alors cette information sur l’application Téléphone directement.

et ce avant même que vous ne décrochiez

Cette fonctionnalité est activée par défaut mais elle n’est pas opérationnelle tant que vous n’avez pas ajouté votre numéro sur votre Compte Google. Et elle ne fonctionne pas non plus sans l’application Google Téléphone, laquelle reste encore incompatible avec nombre d’appareils Android, y compris les smartphones Samsung. Vous pouvez désactiver l’option à loisir si cela ne vous intéresse pas ou si vous craignez pour votre vie privée. Sachez d’ailleurs à ce sujet que la fonctionnalité ne “collecte ni ne stocke aucune information permettant de vous identifier personnellement après la vérification”. Et l’entreprise supprime votre numéro de téléphone et la raison de l’appel du serveur Verified Calls quelques minutes après la vérification à proprement parler.