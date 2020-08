L’application Facebook Lite n’existe officiellement plus

Les applications lite des géants de la tech avaient vu le jour pour pouvoir être utilisées sur des appareils d'entrée de gamme avec des infrastructures réseau limitées. Aujourd'hui, cependant, leur intérêt semble très limité. À tel point que Facebook a décidé d'arrêter.

Il y a encore certaines régions sur la planète dans lesquelles des populations n’ont pas accès à une connexion à Internet rapide et stable et ne peuvent s’offrir un smartphone haut de gamme. Cela a conduit les développeurs à créer des versions “Lite” de leurs applications, pour fournir une expérience utilisateur rapide et agréable, bien qu’allégée, de l’application. Facebook avait son application Facebook Lite.

Facebook met fin à son application Facebook Lite

Facebook faisait partie de ces éditeurs qui ont développé de telles applications, en l’occurrence Facebook Lite. Mais malheureusement, aujourd’hui, il semblerait que le jeu n’en vaille plus la chandelle. Si l’on en croit un message reçu par plusieurs utilisateurs de Facebook Lite au Brésil au lancement de l’application, celle-ci a été désactivée.

Uniquement la version iOS, pour le moment, semble-t-il

D’après un communiqué transmis à MacMagazine, un porte-parole de Facebook a déclaré que le manque d’utilisateurs est à l’origine de la décision de Facebook de cesser sa prise en charge : “À cause d’une adoption limitée et des améliorations effectuées pour améliorer l’expérience des utilisateurs dans nos applications, nous ne supportons plus Facebook Lite pour iOS.”

Voilà une annonce très intéressante. En 2017, le réseau social affirmait que Facebook Lite accueillait pas moins de 200 millions d’utilisateurs mensuels. En 2018, la version Android était téléchargée plus de 1 milliard de fois. Il est possible qu’avec le temps, le nombre d’utilisateurs actifs ait diminué… mais aujourd’hui, une chose est sûre, les utilisateurs de Facebook Lite sous iOS n’ont plus d’autre choix que de revenir à la version normale de Facebook.