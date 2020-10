L’application Apple TV pourrait arriver sur les consoles Xbox et PlayStation

Apple nourrit de très grandes ambitions en ce qui concerne les services. La firme de Cupertino les a d'ailleurs multipliés ces derniers temps. Pour le streaming vidéo, cela passe notamment par l'application Apple TV. Une app présente sur de nombreuses plates-formes.

Il semblerait que les ambitions de Apple en ce qui concerne la télévision n’aient pas encore atteint leur but. En effet, si l’on en croit un certain nombre de rumeurs, la firme de Cupertino travaillerait actuellement à porter son application Apple TV sur de nouvelles plates-formes, et plus précisément sur les consoles Xbox et PlayStation. Explication.

Apple travaille à porter son application Apple TV

Le rapport initial provient de Windows Central. Selon le blog généralement très bien informé, les équipes d’Apple travailleraient donc de concert avec Microsoft pour pouvoir proposer l’application Apple TV sur les consoles Xbox. La fonctionnalité a ainsi été découverte par certains Xbox Insiders et plus tard par des membres de l’équipe de Windows Central eux-mêmes. 9to5Mac a suivi en affirmant que la marque à la pomme collaborait aussi avec Sony sur le même sujet en précisant cependant que, dans le cas précis de la PlayStation, la prise en charge de HomeKit pourrait aussi être de la partie.

sur les consoles Xbox et PlayStation

Bien que la PlayStation puisse difficilement être perçue comme un appareil de domotique, le fait d’être compatible avec HomeKit pourrait ouvrir de nouvelles possibilités. Mais il faudrait patienter et voir comment tout ceci est implémenté avant de savoir ce que l’on pourrait éventuellement en faire. Apple a déjà, par le passé, porté son application Apple TV sur des appareils non Apple, comme sur des TV Samsung, Vizio, Sony et LG.

Cela étant dit, ce ne serait pas non plus la première fois que Apple la propose sur une console, ce qui est intéressant. Avec cette intégration d’une application Apple TV, c’est tout l’intérêt du boîtier Apple TV en lui-même qui risque de disparaître. Tout du moins si vous ne faites que regarder des films ou des séries. Mais peut-être est-ce précisément là l’objectif de la firme de Cupertino. À suivre !