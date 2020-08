L’application Apple TV arrive sur certains TV LG de 2018

L'Apple TV est une très bonne option comme boîtier TV. L'application du même nom permet aussi de profiter d'Apple TV+ facilement et directement sur son téléviseur. Aujourd'hui, l'app arrive sur des TV LG de 2018.

Si vous avez chez vous un téléviseur connecté LG de 2018, vous pourriez avoir envie de vérifier la présence de mise à jour firmware. En effet, si l’on en croit les témoignages de plusieurs possesseurs de TV LG de 2018, l’application Apple TV vient d’apparaître sur leur téléviseur. Une agréable surprise.

L’application Apple TV arrive sur certains smart TV LG de 2018

LG avait commencé à proposer l’application Apple TV sur ses TV de 2019 il y a quelques mois seulement mais la marque avait annoncé dans le même temps que les modèles de 2018 y auraient droit eux aussi ultérieurement. Le fabricant n’avait alors pas donné de date précise mais il semblerait aujourd’hui que le moment soit venu. Du moins pour certains utilisateurs. Difficile, pour l’heure, de savoir si ce déploiement est mondial ou réservé à certains marchés mais cela ne coûte rien de vérifier la présence d’une mise à jour du firmware.

Une surprise sympathique

Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec cette application, voyez-y une version “lite” du boîtier Apple TV. Les utilisateurs peuvent avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités réservées d’ordinaire aux possesseurs d’un boîtier Apple TV. Certaines sont bien évidemment absentes. Pas de Siri, par exemple, pas d’applications tvOS non plus. Mais si vous souhaitez profiter du service de streaming vidéo Apple TV+, alors l’application Apple TV est probablement le plus simple. Intégrée directement dans votre TV LG, c’est extrêmement facile au quotidien.