L’application Amazo IMDb TV arrive sur PlayStation 5

L'application Amazon IMDb TV arrive sur PS5. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit.

En ce qui concerne les services de streaming vidéo gratuits, les options sont aujourd’hui assez nombreuses. Vous n’avez pas nécessairement à payer un abonnement pour un service comme Netflix, par exemple. L’un de ces services gratuits est celui d’Amazon, IMDb TV. Bonne nouvelle, aujourd’hui, si vous avez une console Sony PlayStation 5, l’application est désormais disponible sur cette plate-forme.

L’application en question était déjà disponible depuis quelque mois sur la console Sony de la génération précédente, à savoir la PS4. Il n’était donc pas illogique d’attendre qu’elle arrive sur la PS5. Par ailleurs, l’application IMDb TV est aussi disponible sur les consoles Xbox Series X et S de Microsoft. Autrement dit, ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle ne soit proposée sur la dernière-née des consoles Sony.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la plate-forme IMDb héberge bien plus qu’une énorme base de données concernant les films et séries TV. Avec IMDb TV, Amazon offre à ses clients la possibilité de regarder des vidéos de manière totalement gratuite. Le service est cependant financé par la publicité. Autrement dit, vous devrez regarder des publicités de temps à autre, mais c’est finalement assez peu cher payer, pour un service de vidéo à la demande qui dispose d’un catalogue plutôt bien fourni.

En effet, on retrouve sur le service IMDb TV un certain nombre de programmes originaux ainsi que des séries et films d’autres studios comme AMC, NBC et même certains contenus de Disney Direct-To-Consumer and International Division. Dans la mesure où le service est gratuit, il est assez difficile de se plaindre et cela pourrait être un bon moyen de profiter de vos pauses quand vous n’êtes pas en train de jouer sur la PS5.