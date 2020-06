L’application Adobe Photoshop Camera est gratuite sur iOS et Android

Il existe aujourd'hui pléthore d'applications mobiles pour faire des photos et pour les éditer. Adobe, grand nom du secteur, propose lui aussi un certain nombre d'apps. Aujourd'hui, l'éditeur fait sortir Photoshop Camera de bêta. Avec une très bonne nouvelle !

En novembre de l’année dernière, Adobe annonçait travailler sur une nouvelle application baptisée Photoshop Camera. Pour celles et ceux qui auraient manqué l’annonce, il s’agit d’une application photo proposant une grande variété d’outils pour prendre des clichés cools et réussis. Une application supplémentaire donc, mais qui ne manque pas d’avantages. Y compris en ce qui concerne son prix.

Adobe Photoshop Camera sort de bêta

Suite à cette annonce il y a quelques mois, l’application avait été publiée en bêta publique. Aujourd’hui, les utilisateurs qui auraient manqué cette bêta peuvent se tourner vers la première version stable, tout juste mise à disposition par Adobe. Celle-ci est disponible sur iOS et Android et le meilleur dans tout cela, c’est qu’elle est totalement gratuite ! Nombre d’utilisateurs ont pu craindre que l’app soit payante, ce qui est assez logique quand on connait la politique tarifaire pratiquée d’ordinaire par adobe mais il n’en est rien.

Une énième (mais gratuite) application mobile pour la photo

Et cela s’explique d’ailleurs très certainement par les fonctionnalités proposées. Au menu, de nombreux filtres et autres effets pour prendre des photos qui sortent de l’ordinaire ou effectuer quelques retouches basiques, mais c’est à peu près tout. Photoshop Camera est, pour le moment tout du moins, une application très simpliste qui fait ce que de nombreuses autres applications font déjà. Certes, certains filtres sont uniques mais est-ce que cela suffira à justifier l’installation d’une application supplémentaire ? Difficile à dire. Toujours est-il que si vous êtes intéressé(e), vous pouvez télécharger Adobe Photoshop Camera sur Google Play ou l’App Store.