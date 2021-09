L’Apple Watch Series 7 est officielle, ce qu’il faut savoir

L'Apple Watch Series 7 est officielle. Pas de nouveau design mais des changements notables.

Depuis le lancement de la toute première Apple Watch, la firme de Cupertino a plus ou moins conservé le même design pour sa montre connectée. Bien qu’elle ait effectivement introduit un écran légèrement plus grand depuis la Series 4, la plupart des modèles se ressemblent énormément. Ce qui nous amène à l’arrivée de l’Apple Watch Series 7. Des rumeurs évoquaient la possibilité d’un redesign profond.

L’Apple Watch Series 7 est officielle

Il s’avère aujourd’hui que ces rumeurs étaient fausses. D’une certaine manière. Si l’Apple Watch Series 7 n’apporte pas l’important changement de design annoncé, il y a un certain nombre de modifications qui ont été effectuées, plus subtiles. Mais l’ensemble reste encore très proche des générations précédentes. Cela étant dit, certaines rumeurs avaient vu juste, comme l’augmentation de la taille de l’écran, lequel se voit encore davantage repoussé sur les bords.

Pas de nouveau design mais des changements notables

Selon Apple, cela permet de gagner pas moins de 20 % de zone d’affichage, avec des bords plus fins de 40 %. Par ailleurs, l’Apple Watch Series 7 dispose aussi d’un écran plus résistant aux rayures. Il s’agit aussi de la première montre d’Apple à être certifiée IP6X pour la résistance à la poussière et WR50 pour la résistance à l’eau. La firme de Cupertino affirme de plus que l’Apple Watch Series 7 est capable de se recharger 33 % plus rapidement que la Series 6, tout en offrant la même autonomie de 18 heures.

Sans être équipées de nouveaux capteurs dédiés à la santé, Apple introduit de nouvelles fonctionnalités logicielles, comme la détection des chutes pendant les exercices physiques. Autrement dit, si les fonctionnalités santé des modèles précédents vous convenaient, il en ira de même avec cette Series 7.

Apple a d’ores-et-déjà prévu une grande variété de bracelets pour les clients intéressés. Et comme le précise la marque à la pomme, les anciens bracelets restent compatibles avec la Series malgré son plus grand écran.

L’Apple Watch Series 7 sera vendue à partir 399 $ dans le courant de l’automne 2021. Aucune date précise n’a été communiquée.