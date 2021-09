L’Apple Watch Series 7 dispose d’un mystérieux module de transfert sans fil à 60.5 GHz

Un mystérieux module pour le sans fil à 60,5 GHz est intégré dans l'Apple Watch Series 7. À quoi peut-il donc bien servir ?

D’ordinaire, lorsque les produits Apple sont commercialisés, on sait déjà tout ce qu’il y a à savoir. Ceci parce que la firme de Cupertino fait des présentations presque exhaustives de ces appareils et parce que les rumeurs couvrent tellement le sujet que les dossiers sont pratiquement complets. Toujours est-il que de surprises peuvent arriver de temps à autre. C’est le cas avec l’Apple Watch Series 7, ou tout du moins, c’est un petit mystère.

Si l’on en croit un récent rapport de MacRumors, un dossier déposé à la FCC pour l’Apple Watch Series 7 révèle que la montre connectée est équipée d’un nouveau module qui permettra des transferts de données sans fil à 60,5 GHz. Cela étant dit, il y a de fortes chances que celui-ci soit réservé à une utilisation interne.

Le dossier indique que cette fonctionnalité est activée lorsque la montre est placée sur un dock magnétique propriétaire disposant de son propre module à 60,5 GHz. Il a alors rapidement été suggéré que, peut-être, celui-ci pourrait être utilisé par les Apple Store pour aider à restaurer une montre sans fil, mais cela a aussi conduit à un certain nombre de spéculations quant à ce que cela pourrait signifier pour de futurs produits Apple.

À quoi peut-il bien servir ?

Par exemple, l’une des rumeurs qui circule actuellement suggère que la firme de Cupertino pourrait se passer purement et simplement de l’USB-C pour créer un iPhone totalement dénué de ports. À l’époque, la marque à la pomme semblait se contenter d’explorer des pistes pour la restauration d’un iPhone en mode sans fil. L’idée d’un module dédié à 60,5 GHz n’est donc pas incongrue.

Il y a aussi eu un certain nombre de commentaires évoquant comment ce module pourrait avoir un lien avec les potentielles lunettes AR/VR d’Apple. Celui-ci pourrait faciliter la connexion entre l’appareil et la montre. Quoi qu’il en soit, ce n’est que pure spéculation, n’espérez rien de précis sur ce point. De ce que nous en savons, ce module pourrait n’être rien de plus qu’un moyen pour Apple de se simplifier la maintenance dans les Apple Store.