L’Apple Watch Series 6 est officielle, ce qu’il faut savoir

Apple tenait hier soir un événement officiel pour annoncer un certain nombre de nouveaux produits. Point d'iPhone 12 mais une Apple Watch Series 6, de nouveaux iPad et plusieurs services, notamment. Intéressons-nous à l'Apple Watch.

Apple vient d’annoncer sa dernière génération d’Apple Watch, l’Apple Watch Series 6. Les rumeurs avaient vu juste, la firme de Cupertino n’a pas modifié le design de sa montre mais il semblerait que l’argument principal de cette nouvelle version soit le capteur en charge de la mesure de la saturation en oxygène dans le sang. Parfait pour garder un œil en toute circonstance sur votre santé respiratoire.

L’Apple Watch Series 6 est officielle

Pour celles et ceux qui s’interrogeraient quant à l’importance du suivi de l’oxygénation du sang, il s’agit là d’un indicateur global intéressant de la santé respiratoire du patient. Selon les niveaux détectés, cela peut indiquer que le corps absorbe suffisamment ou non d’oxygène et que celui-ci est correctement distribué dans le corps. Apple a aussi annoncé s’être associé à plusieurs organisations de santé pour étudier les bénéfices d’une détection précoce des soucis résultant d’une potentielle saturation faible

Plusieurs nouveautés, notamment le capteur d’oxygénation du sang

Outre ce suivi de l’oxygénation du sang, l’Apple Watch Series 6 dispose aussi d’un écran always-on amélioré. Celui-ci es t2,5 fois plus lumineux que son prédécesseur. Parfait pour lire l’écran sans souci, même en plein soleil. Il y a aussi altimètre constamment activé, pour celles et ceux qui aiment suivre leurs changements d’altitude. À l’intérieur, on retrouve aussi une puce Apple Silicon, une A13 Bionic plus précisément, puce qui serait deux fois plus rapide que son prédécesseur.

L’Apple Watch Series 6 est proposée au prix de 429 € dans sa version GPS seul. Comptez 529 € pour la version GPS + Cellulaire. Comme à l’accoutumée, différentes finitions sont proposées. Parmi lesquels un nouveau coloris bleu aluminium du plus bel effet, une finition PRODUCT(RED), un coloris or et un noir en acier inoxydable que Apple a baptisé Graphite. On notera aussi l’apparition d’un nouveau bracelet baptisé Solo Loop par la firme de Cupertino, un bracelet fabriqué en silicone liquide conçu pour être étirable. Et celui-ci l’offre l’étonnante particularité de ne pas utiliser de boucle ou fermoir quelconque.