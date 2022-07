L’Apple Watch “Pro” proposerait un premier changement de design depuis 2018

L'Apple Watch Pro disposerait d'un écran sensiblement plus grand, ce qui entraînerait un changement de design de la montre.

De nombreux détails concernant la future variante haut de gamme de l’Apple Watch Series 8 sont apparus ces dernières semaines. Qu’ils soient avérés ou non reste à voir, mais selon un rapport de Mark Gurman, de Bloomberg, publié il y a quelques semaines, la prochaine montre connectée de la marque à la pomme disposerait du plus grand écran jamais intégré par Apple sur un tel produit. En conséquence de quoi, cette Apple Watch proposerait un nouveau design.

L’Apple Watch Pro disposerait d’un écran sensiblement plus grand

Dans sa dernière newsletter Power On en date, Mark Gurman déclare que l’Apple Watch “Pro” proposerait ainsi un changement de design. La firme de Cupertino n’a pas fait évoluer le design de sa montre connectée depuis l’introduction de la Series 4, en 2018. Mark Gurman précise que le nouveau modèle sera “un peu plus grand” que les modèles de la Series 7 actuels, ceci pour accueillir un écran qui serait 7 % plus grand. “Elle n’aura pas non plus ces bords plats dont parlent les rumeurs”, ajoute-t-il, précisant que ce redesign représentera “une évolution de la forme rectangulaire actuelle”.

ce qui entraînerait un changement de design de la montre

De plus, Apple utiliserait “une formule de titane plus durable” pour le châssis, ce qui devrait rendre la smartwatch plus adaptée aux sports extrêmes. Avec une plus grande batterie et le “mode économie d’énergie” dont les rumeurs parlent depuis longtemps maintenant, Mark Gurman affirme que l’Apple Watch Pro pourrait tenir plusieurs jours sur une seule et unique charge. Cette nouvelle génération serait aussi dotée d’un capteur de température corporelle.

Cette Apple Watch haut de gamme n’est que l’un des nombreux produits sur lesquels travaille la firme de Cupertino pour l’automne et les mois suivants. Toujours d’après le journaliste de Bloomberg, la marque à la pomme prévoirait un “déluge” d’appareils pour l’année prochaine. Parmi les plus intéressants à ce stade, on pourrait notamment citer un remplaçant au HomePod original.