L’Apple Watch pourrait offrir un retour haptique amélioré

L'Apple Watch est un formidable concentré de technologies regroupant nombre de composants très intéressants. Certains peuvent encore être grandement améliorés.

L’Apple Watch regroupe énormément de composants, très divers, dans un châssis des plus compacts, suffisamment compact pour tenir au poignet. C’est une formidable prouesse technologique. Génération après génération, la montre fait mieux, améliore tel ou tel composant, ajoutant tel ou tel capteur. Un retour haptique amélioré pourrait être de la partie dans un futur modèle.

Un moteur haptique plus perfectionné pour une future Apple Watch ?

L’Apple Watch dispose d’un composant baptisé moteur Taptic. Il s’agit d’un composant indépendant à l’intérieur de la montre offrant au porteur un retour haptique – des vibrations – pour lui indiquer l’arrivée de notifications, une alerte lorsque le rythme cardiaque est trop élevé, un rappel pour se lever quelques minutes, etc. Cela étant dit, ce retour haptique n’est pas très perfectionné.

Un brevet évoque un toute nouvelle solution

Apple réfléchirait à divers moyens pour améliorer cet aspect de sa montre connectée si l’on en croit AppleInsider qui a découvert récemment un brevet intitulé “Appareil électrique portable disposant d’un composant haptique avec un élément de batterie mobile”. Outre le titre, on apprend dans ce brevet que la firme de Cupertino explore diverses possibilités pour proposer un retour haptique à l’utilisateur et l’une d’entre elles serait d’utiliser la batterie dans la montre.

Selon la description du brevet, la batterie de l’Apple Watch pourrait être couplée à l’écran via un assemblage en bobine qui pourrait être “configuré pour induire un mouvement oscillatoire de l’élément de batterie parallèlement à l’écran pour produire une sortie haptique”. Un tel design pourrait ouvrir un éventail de nouvelles possibilités.

Par exemple, en éliminant le besoin d’un composant dédié au retour haptique, on gagne de la place dans le châssis, place qui pourrait servir à d’introduire d’autres composants. Cela pourrait notamment permettre d’inclure une batterie plus importante ce qui, selon les propres mots contenus dans ce brevet, pourrait être le cas si le moteur haptique n’était pas présent. Une batterie plus importante viendrait augmenter sensiblement l’autonomie de l’Apple Watch. Ce qui ne serait pas un luxe.