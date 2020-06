L’Apple Watch peut détecter quand vous vous lavez les mains

En cette période de crise sanitaire liée au Covid-19, se laver les mains régulièrement doit (re)devenir une habitude. Et la technologie moderne peut aider si vous n'y arrivez pas. L'Apple Watch notamment devient capable de détecter vos lavages de main.

Se laver les mains est une très bonne habitude à prendre pour l’hygiène. Ces derniers temps, c’est une habitude plus que nécessaire dans la mesure où elle permet de limiter la propagation du Covid-19. Se laver les mains correctement, avec de l’eau et du savon, aide à réduire les chances d’être infecté par ce satané virus qui sévit sur toute la planète. Et c’est d’autant plus important si vous êtes du genre à vous toucher souvent le visage, la bouche ou les yeux. La technologie moderne peut aider, la preuve avec l’Apple Watch.

watchOS 7 détecte automatiquement les lavages de main

Le conseil général est donc de se laver les mains régulièrement. Et correctement. Cela signifie au moins 20 secondes – ou en chantant deux fois “joyeux anniversaire” -, sans oublier le moindre centimètre carré de peau. Si vous n’avez pas envie de vous retrouver à chanter n’importe où, vous pouvez utiliser la récente solution proposée par Apple avec son Apple Watch. Si vous avez une Apple Watch, évidemment. En effet, avec watchOS 7, Apple introduit une fonctionnalité permettant de détecter automatiquement vos lavages de main.

et l’Apple Watch vous indique si ceux-ci ne durent pas assez longtemps

La montre détecte les mouvements de vos mains grâce à ses différents capteurs et avec son microphone, elle capte notamment le bruit de l’eau qui coule. L’Apple Watch peut alors démarrer un timer de 20 secondes pour vous indiquer quand vous pouvez cesser de vous laver. Et si jamais vous arrêtez trop tôt, la montre vous indiquera de continuer. Voilà qui ressemble plutôt à une fonctionnalité gadget mais en cette période de pandémie, garder une hygiène irréprochable et se laver les mains très souvent est plus important que jamais. Et vous auriez tout intérêt à conserver cette habitude après la pandémie. Vous pourriez ainsi éviter les épidémies saisonnières.