L’Apple Watch peut désormais déverrouiller votre voiture

L'Apple Watch est une montre connectée capable de nombreuses prouesses très intéressantes au quotidien, que l'on soit sportif ou non. Aujourd'hui, une nouvelle fonction s'ajoute à cette liste déjà bien fournie.

Nous savions que Apple avait l’intention de permettre à l’Apple Watch de servir de clef numérique pour déverrouiller sa voiture. Pour celles et ceux qui se disent qu’il s’agit là d’une très bonne idée, sachez que cette fonction est désormais en place grâce à la publication de la dernière version en date de la mise à jour de watchOS. Avec la version 6.2.8, il devient possible de se servir de son Apple Watch pour ouvrir sa voiture.

L’Apple Watch permet de déverrouiller les voitures

Cela étant dit, comme vous vous en doutez très probablement, il y a plusieurs limitations à prendre en considération. La première étant que la fonction n’est pas opérationnelle avec beaucoup de véhicules. Et pour être plus précis, à l’heure actuelle, seules les BMW Series 5 de 2021 seront compatibles. De plus, il faudra obligatoirement disposer d’une d’une Apple Watch Series 5. La liste des montres et des voitures compatibles devrait cependant s’élargir assez rapidement.

Encore faut-il avoir un véhicule compatible

Pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité, il suffira de s’approcher de son véhicule avec son Apple Watch au poignet et le tour sera joué. À noter, cette opération est déjà possible avec un iPhone sous iOS 13.6. Le smartphone sert aussi à l’authentification et permet, si on le souhaite d’ouvrir la voiture. Le smartphone peut même être utilisé pour démarrer le moteur en le plaçant sur un tapis de recharge sans fil. Une fonction très utile si vous n’aimez pas trimbaler nombre de clefs chaque fois que vous sortez.

Voilà en tout cas une nouvelle utilité à l’Apple Watch. Et Apple qui poursuit sur son idée d’utiliser ses appareils pour centraliser tout ce qui est important via l’Apple Wallet. Après les cartes de paiement, les clefs de voiture et bientôt les cartes d’identité, passeports et autres permis de conduire ? Qui sait…