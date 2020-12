L’Apple Watch peut désormais alerter lorsque le niveau cardiaque est trop faible

L'Apple Watch est un accessoire très utile au quotidien pour bien des raisons. Que ce soit pour suivre son activité sportive ou surveiller sa santé, par exemple. Sur ce dernier point, la montre d'Apple est plus que parée.

L’Apple Watch a clairement pris l’option du suivi de la santé depuis quelques générations. La firme de Cupertino croit beaucoup en cette fonctionnalité, peut-être même plus que celle du sport en lui-même. La montre de la marque à la pomme permet ainsi notamment de suivre de très près la santé du cœur de son porteur. Et elle accueille aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité sur ce segment.

L’Apple Watch va plus loin encore dans son suivi du cœur

L’Apple Watch dispose de nombreuses fonctionnalités liées à la santé. Que ce soit, on l’a dit, pour le suivi pur ou pour encourager à être plus actif au quotidien. Ainsi, la montre peut vous rappeler de vous lever toutes les heures, d’atteindre vos objectifs quotidiens en termes de dépense physique, etc. Elle peut aussi alerter en cas de détection d’une activité cardiaque trop élevée ou irrégulière.

Et aujourd’hui, avec les dernières versions d’iOS et watchOS en date, Apple introduit un nouvel outil d’alerte santé. Celui-ci vise à avertir le porteur de la montre lorsque le niveau cardiaque est trop faible. Et pour ce faire, le système utilise ses divers capteurs intégrés, comme le cardiofréquencemètre, évidemment, mais aussi le GPS et l’accéléromètre pour déterminer le niveau d’intensité de l’activité en cours.

Elle peut désormais alerter en cas de niveau cardiaque trop faible

D’ordinaire, l’Apple Watch utiliserait son capteur de VO2 max présent depuis la dernière génération pour mesurer cette information mais l’introduction de cette nouvelle fonctionnalité signifie que, en théorie, il serait capable de mesurer les niveaux cardiaques avec des Apple Watch de générations précédentes ou encore de procéder à ces mesures lorsque l’utilisateur n’est pas en mesure d’acheter une session d’exercice à haute-intensité.

Apple affirme que, selon des études, il y a un lien entre un faible niveau cardiaque et des risques accrus de problèmes de santé, comme des problèmes cardiaques ou d’hypertension. Ces avertissements pourraient venir aider et encourager les utilisateurs à faire davantage d’exercice.