L’Apple Watch fête ses 5 ans, l’occasion de découvrir le travail préliminaire de son premier designer

L'Apple Watch première du nom fut commercialisée il y 5 ans. L'occasion aujourd'hui pour celui qui a grandement l'appareil à l'époque de revenir sur certains aspects de sa conception. Un retour dans le passé très instructif.

Imran Chaudhri fut le designer principal pour le hardware de Apple entre les années 1995 et 2016. L’homme partage aujourd’hui plusieurs secrets concernant l’Apple Watch à l’occasion de son cinquième anniversaire. Imran Chaudhri ne travaille plus pour la firme de Cupertino mais il partage pour l’événement une photo de l’équipe Watch le jour du lancement ainsi que divers croquis originaux…

L’on apprend ainsi notamment que “la firme de l’icône circulaire a été décidée par l’horloge qui était au centre de ce que j’appelais à l’époque le dock”, explique-t-il dans un tweet. Imran Chaudhri révélait aussi que la couronne digitale de l’Apple Watch était à l’origine baptisée ET, l’abréviation de “electronic touch”, en référence à “son potentiel pour une nouvelle forme de connexion émotionnelle”. De plus, l’Apple Watch première du nom était semble-t-il conçue sur la base d’un iPod nano de 6ème génération simplement fixé à un bracelet. Le designer déclarait avoir travaillé dessus juste après iOS 5. Steve Jobs ne l’aura malheureusement jamais vue.

here’s a reproduction of my original sketch for the home screen. the shape of the circular icon was driven by the clock that lived in the centre of what i originally called the dock. the crown gave the home screen a dimensionality, allowing you to scrub through layers of the ui. pic.twitter.com/w2QITncvHl — Imran Chaudhri (@imranchaudhri) April 24, 2020

En parlant de bracelet, d’ailleurs, l’ancien designer en chef d’Apple, expliquait aussi que le mécanisme pour de fermeture du bracelet était directement inspiré des bracelets Velcro speedmaster portés par les astronautes des missions Apollo. Enfin, l’homme déclare aussi avoir dessiné le cadran solaire de la montre pour offrir aux Musulmans qui font Ramadan un aperçu rapide de la position du Soleil, et pour tout un chacun un moyen simple de visualiser la position du Soleil dans le ciel. Le première Apple Watch a été commercialisée il y a 5 ans, il s’agissait là du premier véritable nouveau produit après l’arrivée de Tim Cook à la direction. Depuis, les générations se sont succédé pour arriver à la Series 5 que l’on connait.

my first prototype was built on a 6th gen nano strapped to this band. i had just wrapped up ios5 and took it down to show the ID team what notification centre and siri was – and what it could be in the future. i never got to share it with steve. we lost him right after ios5. pic.twitter.com/j4JJYNIgIu — Imran Chaudhri (@imranchaudhri) April 24, 2020