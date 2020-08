L’Apple Watch écrase totalement le marché des smartwatches

Les smartwatches existent aujourd'hui depuis de nombreuses années, les modèles se comptent par centaines, les marques par dizaines. Et pourtant, il y en a une qui règne en maître : Apple, avec son Apple Watch.

Il y a aujourd’hui de nombreuses smartwatches sur le marché mais il semblerait que, malgré toutes ces options, y compris sur les segments les plus abordables, ce soit l’Apple Watch qui prédomine. Les derniers chiffres de Counterpoint Research sont impressionnants. Aucune autre marque n’est capable de tenir la comparaison, de près ou de loin.

L’Apple Watch règne en maître sur le marché des smartwatches

Selon les données de cet institut spécialisé, l’Apple Watch compte pour 51,4% des revenus mondiaux des smartwatches sur les deux premiers trimestres de 2020. Comme dit, les autres marques font très pâle figure face à Apple. Les appareils de Garmin et Huawei représentent (seulement) 9,4% et 8,3%, respectivement.

Il semble aussi que, malgré les difficultés économiques actuelles dues à la pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire, les expéditions de smartwatches soient en hausse de 20% par rapport à l’année précédente, avec un total de 42 millions d’unités durant le premier semestre 2020. En ce qui concerne l’Apple Watch, Counterpoint enregistre une hausse de 22%, avec l’Europe et l’Amérique du Nord enregistrant les plus grosses progressions.

Et l’Apple Watch Series 6 arrive bientôt

Apple devrait annoncer sa prochaine génération de smartwatch, l’Apple Watch Series 6, dans les prochains mois. Celle-ci pourrait être équipé de nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé avec notamment un capteur dédié à l’analyse de l’oxygène dans le sang.