L’Apple TV pourrait recevoir bientôt une nouvelle télécommande

Il y a certains produits qui n'ont pas besoin d'évoluer beaucoup, du moins en termes de design. C'est le cas par exemple des boîtiers TV. Cela étant dit, un petit rafraîchissement de temps à autre ne fait jamais de mal.

Les boîtiers TV sont aujourd’hui très nombreux à avoir trouvé leur place dans les salons. Il faut dire que ces petits appareils souvent très discrets permettent d’en faire beaucoup sur un téléviseur, qu’il soit moderne et connecté ou non. L’Apple TV est l’une des options existantes. Et ce dernier pourrait bientôt recevoir une nouvelle télécommande.

Bientôt une nouvelle télécommande pour l’Apple TV ?

La télécommande de l’Apple TV a connu un certain nombre de changements dans son design et ses fonctionnalités au fil des années, avec le dernier modèle en date qui dispose d’un touchpad permettant une navigation plus facile, et qui rend l’ensemble assez sympathique pour jouer à certains jeux. Cela étant dit, il se pourrait qu’Apple travaille à la conception d’un nouveau modèle.

Si l’on en croit un rapport de 9to5Mac, leurs sources auraient indiqué que la firme de Cupertino travaillerait sur une nouvelle télécommande pour l’Apple TV. Cette dernière répondrait au nom de code B519, une référence différente de l’actuelle, B439. Un schéma de nommage assez similaire qui renforce l’idée qu’il s’agit bien là d’un appareil de la même famille, autrement dit une télécommande pour l’Apple TV.

Avec de nouvelles fonctionnalités ? Un nouveau design ?

Toujours est-il que, outre cette référence interne, nous ne savons que très peu de choses concernant ce modèle et encore bien quelles modifications Apple pourrait vouloir apporter. La télécommande actuelle conçue pour l’Apple TV 4K ressemble peu ou prou à celle du modèle précédent, si ce n’est la présence d’un cerclage blanc autour du bouton Menu pour la différencier de son prédécesseur. En termes de fonctionnalités, c’est quasiment identique.

Il y a eu des rapports concernant une nouvelle télécommande en 2020, et notamment un article de Bloomberg évoquant une nouvelle télécommande avec des contrôles revus, compatible avec l’application “Localiser” et équipée d’une puce plus performante.