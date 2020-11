L’Apple Touch ID sous l’écran pourrait utiliser la technologie infrarouge

Si Apple a délaissé Touch ID en favoir de Face ID, il semblerait que les ingénieurs préparent le grand retour de cette technologie. Le capteur serait intégré directement sous l'écran...

Cela fait quelque temps maintenant que l’on entend parler du fait que Apple réfléchisse sérieusement à la possibilité de réintégrer son Touch ID dans les iPhone. La génération actuelle de smartphones de la marque utilise la technologie de reconnaissance faciale via Face ID et cette même technologie a d’ailleurs été implémentée sur l’iPad mais il y a un côté pratique à Touch ID que l’on ne peut assurément atteindre avec quelque chose comme Face ID.

Apple réfléchit à utiliser la technologie infrarouge

Cela étant dit, avec des smartphones qui se débarrassent presque totalement des bords pour laisser sur leur face avant le seul écran, les fabricants sont passés à des capteurs d’empreintes intégrés directement sous l’écran. Plusieurs rumeurs veulent que Apple explore notamment cette piste. Et dans un rapport de AppleInsider, l’on apprend que Apple a déposé un brevet dans lequel la firme de Cupertino décrit l’utilisation de la technologie d’imagerie infrarouge pour faire fonctionner son capteur d’empreinte sous l’écran.

pour son Touch ID intégré sous l’écran

La plupart des capteurs d’empreinte digitale utilisent des technologies capacitives mais dans le cas des modèles intégrés sous l’écran, certains utilisent un scan à ultrason pour déterminer les crêtes et les plis de la personne et autoriser ou non l’authentification. Difficile de savoir si la solution évoquée dans le brevet d’Apple serait meilleure que celle actuellement utilisée sur le marché mais il n’est pas surprenant d’apprendre que la marque à la pomme explore plusieurs pistes. Le géant américain est coutumier du fait, préférant ne jamais se fermer la moindre porte.

Difficile aussi de savoir quand cette fonctionnalité de capteur d’empreinte sous l’écran sera introduite dans les iPhone mais la découverte de ce brevet récent vient renforcer la rumeur voulant que Apple prépare effectivement le retour de Touch ID dans ses iPhone. Patience, patience, peut-être est-ce déjà prévu pour l’iPhone 13, qui sait ?