L’Apple Studio Display se contentera du 1440p lorsque branché sur un vieil iPad

Si Apple dispose dans son catalogue d’un certain nombre de produits complets et parfaitement autonomes, la firme de Cupertino commercialise aussi divers accessoires et périphériques. Et notamment des moniteurs. Récemment, elle a officialisé son Studio Display, une nouvelle dalle qui ne manque pas d’attraits, pour peu que l’on ait du matériel parfaitement compatible.

Il y a quelques jours, le mardi 8 mars, Apple lançait officiellement son Studio Display, un écran capable d’afficher une résolution 5K. Supérieure à la plupart des moniteurs du marché actuel, lesquels se “contentent” souvent de la 4K. Cela étant dit, si vous voulez pouvoir profiter de cette résolution 5K, il vous faudra, soit brancher l’écran à un Mac, soit à un iPad récent.

En effet, la firme de Cupertino a confirmé à MacRumors que, lorsque branché à un iPad moins puissant qui dispose d’un port USB-C, comme l’iPad Air 4ᵉ génération ou le nouvel iPad mini 6, la résolution du Studio Display ne sera que de 1440p. Pour être honnête, c’est une résolution pas franchement mauvaise, mais celles et ceux qui espéraient pouvoir profiter de la 5K, avec les iPad plus anciens, ce ne sera pas possible.

La raison derrière cette limitation technique est simple : les ports USB-C utilisés dans les iPad Air 4ᵉ génération et iPad mini 6 ne peuvent fournir le débit de données nécessaire pour la 5K, ils sont donc limités à 1440p. La plupart des utilisateurs devraient parfaitement pouvoir se contenter du 1440p, mais si vous achetez le Studio Display principalement pour une utilisation avec l’iPad, vous profiterez d’une bien meilleure expérience avec une tablette plus récente.

Selon les spécifications techniques du Studio Display, le moniteur sera pleinement compatible avec des iPad comme l’iPad Pro 3ᵉ génération de 12,9 pouces, l’iPad Pro 11 pouces et le récemment annoncé iPad Air 5ᵉ génération.