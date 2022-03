L’Apple Studio Display fonctionnera avec Windows, mais…

L'Apple Studio Display fonctionnera avec un PC Windows, mais il faudra faire de nombreuses concessions.

Ce mardi 8 mars, Apple organisait un événement presse. L’occasion pour la firme de Cupertino d’officialiser un certain nombre de nouveaux produits, dont un moniteur indépendant baptisé Studio Display. Il est évident que la marque à la pomme a pensé et conçu cet écran pour fonctionner avec une machine Mac, mais dans la mesure où cela ne reste “finalement” qu’un écran, celui-ci devrait fonctionner avec un PC, sous Windows donc, non ? La bonne nouvelle, c’est que c’est effectivement le cas, mais il y a un hic.

L’Apple Studio Display fonctionnera avec un PC Windows

Apple a confirmé à MacRumors que le Studio Display fonctionne avec les PC, mais il y a un certain nombre de fonctionnalités qui ne seront malheureusement pas opérationnelles. C’est le cas notamment de Center Stage, qui permet de garder l’utilisateur au centre du champ de vision lorsque celui-ci se déplace, et de True Tone, qui ajuste automatiquement la température de l’écran selon la luminosité ambiante.

De plus, il semblerait que la webcam intégrée ne fonctionne pas sans une machine équipée de la dernière version en date de macOS. Les utilisateurs PC qui voudraient utiliser la webcam devront donc faire sans. Ils se contenteront des haut-parleurs intégrés. Il faut aussi noter que les fonctionnalités qui nécessitent des mises à jour de firmware seront inopérantes, très probablement parce qu’il faut un Mac pour pouvoir les télécharger et les installer.

mais il faudra faire de nombreuses concessions

Apple précise aussi que la résolution offerte par le Studio Display peut varier d’un système à un autre, ce qui signifie que, bien que la dalle soit capable d’afficher du 5K, si vous avez un PC trop peu performant, cette résolution ne sera pas envisageable. Pour être honnête, la majorité des utilisateurs qui prévoient d’acheter le Studio Display sont très certainement des utilisateurs Mac, mais pour celles et ceux qui ont un PC et un Mac et qui voudraient pouvoir utiliser leurs deux appareils avec ce même écran, ce sont là des aspects à prendre en considération.