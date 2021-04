L’Apple Pencil 3 pourrait faire ses débuts avec les nouveaux iPad

Une tablette peut permettre bien des usages. Avec un stylet, on peut faire encore davantage de choses. Apple l'a bien compris avec son Apple Pencil. Une nouvelle version devrait bientôt voir le jour.

Pour aller plus loin avec sa tablette, il est fortement conseillé d’investir dans un certain nombre d’accessoires. Parmi ceux-ci, le stylet. Grâce à lui, on peut effectuer bien davantage d’actions, notamment pour les créatifs. Apple propose une solution très aboutie pour l’iPad avec son Apple Pencil. Une nouvelle génération pourrait d’ailleurs être bientôt dévoilée.

L’Apple Pencil 3 officialisé durant l’événement Spring Loaded ?

La dernière fois que la firme de Cupertino a introduit une mise à jour de son Apple Pencil, c’était en 2018. Le stylet avait alors profité d’un nouveau design et d’un nouveau système de charge. C’était une mise à jour très bienvenue par rapport à la méthode plutôt maladroite proposée par l’Apple Pencil premier du nom. Nous avons déjà entendu plusieurs rumeurs évoquant qu’Apple travaillait sur l’Apple Pencil 3 avec un embout redessiné. Aujourd’hui, il semblerait que l’accessoire soit prêt à faire ses débuts dans le monde réel.

C’est ce qu’annonce un post sur le site chinois Weibo

C’est tout du moins ce qu’annonce un post publié sur Weibo. Ce dernier affirme que la marque à la pomme officialisera la troisième génération d’Apple Pencil la semaine prochaine, durant son événement Spring Loaded actuellement prévu pour le 20 avril. Et excepté les rumeurs évoquant un embout encore repensé, nous ne savons pratiquement rien de ce nouveau modèle de stylet.

Les principales différences entre la première et la deuxième génération étaient au niveau du design et de la méthode de recharge, le dernier en date prenant par ailleurs en charge davantage de gestes, permettant aux utilisateurs de passer plus facilement d’un outil d’édition à un autre dans les applications. Il est aussi possible que ce modèle de troisième génération propose des améliorations en ce qui concerne la précision et la latence, mais ce ne sont là que pures spéculations.

Quoi qu’il en soit, nous devrions avoir davantage de détails la semaine prochaine, si tant est bien sûr que l’accessoire soit effectivement dévoilé durant l’événement. Nous ne manquerons pas de couvrir l’information le cas échéant.