L’Apple Pencil 3 dévoilé en vidéo ?

Durant l'événement Spring Loaded, Apple devrait dévoiler un certain nombre de nouveaux produits. Parmi ceux, l'Apple Pencil 3 pourrait faire son apparition. Et l'accessoire se laisserait déjà entrevoir.

Si l’on sait maintenant qu’Apple tiendra un événement presse le 20 avril, on ne connait pas le programme dans les détails. On ne connait pas par exemple la liste des nouveaux produits qui seront introduits par la marque à la pomme. Parmi ceux-ci, il se pourrait que l’Apple Pencil 3 soit lancé. Et celui-ci aurait déjà fait une première apparition en vidéo.

L’Apple Pencil 3 aperçu en vidéo ?

L’événement Spring Loaded d’Apple est très attendu. La firme de Cupertino devrait en profiter pour dévoiler de nouveaux produits, notamment de nouveaux iPad. Certaines rumeurs affirment que l’on pourrait voir Apple lancer de nouveaux iPad Pro équipés d’écran mini LED, un changement bienvenu dans la mesure où la gamme iPad utilise depuis toujours des dalles LCD.

Une vidéo qui ne dévoile pratiquement rien

Outre ces nouveaux iPad, il a récemment été suggéré que nous pourrions aussi avoir droit à une troisième génération d’Apple Pencil. Aujourd’hui, grâce à une vidéo publiée sur Twitter, on peut, semble-t-il, voir ce stylet. Cela étant dit, il convient de préciser que ladite vidéo est très courte et l’on ne voit même pas l’accessoire en entier. Autrement dit, pour ce que l’on sait, il pourrait ne pas s’agir de l’Apple Pencil 3.

Cependant, les textes accompagnant la vidéo affirment qu’il s’agit bien de l’Apple Pencil 3. Chacun se fera donc son propre avis. Ces derniers mois, nous n’avons pas beaucoup entendu parler de ce potentiel nouvel Apple Pencil, si ce n’est les rumeurs récentes laissant entendre que la marque à la pomme pourrait introduire un nouvel embout pour son stylet. Nous ne savons donc pratiquement rien des changements introduits dans cette nouvelle version.

Les deux premières générations d’Apple Pencil étaient très différentes en termes de design. Cela pourrait être le cas avec la troisième génération. Ou pas. Quoi qu’il en soit, l’information est à prendre avec des pincettes. Nous devrions en savoir davantage avec l’événement Spring Loaded qui se tiendra dans quelques jours.