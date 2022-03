L’Apple MacBook Air 2022 devrait toujours utiliser la puce M1

Il était attendu que la firme de Cupertino profiterait de son événement Peek Performance pour dévoiler un nouveau MacBook Air dans la mesure où la dernière version date de 2020. Et puisque cette mouture avait droit à une puce Apple Silicon M1, nombreux étaient celles et ceux qui espéraient découvrir une machine dotée d’un tout nouveau design et embarquant la puce M2.

Ce ne fut malheureusement pas le cas. Cela étant dit, si l’on en croit le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, cet ordinateur portable est toujours prévu pour cette année. Cependant, il pourrait y avoir quelque peu de déception, ou de frustration, dans la mesure où la machine en question n’utiliserait pas la puce M2 tant attendue. Elle serait toujours propulsée par une puce M1.

Le tout nouveau design sera en tous les cas bel et bien au rendez-vous, avec davantage de coloris, mais les composants internes, eux, et notamment la puce donc, resteraient inchangés. Difficile de savoir comment la marque à la pomme pourra justifier l’utilisation d’une puce M1 qui date de 2020 dans une machine de 2022, mais peut-être pourrait-on voir des variantes équipées de puce M1 Pro ou M1 Max dans l’outil de configuration.

Et ce choix, s’il était avéré, bien évidemment, pose la question du développement de la puce M2. Si la firme de Cupertino continue d’utiliser la M1 dans le MacBook Air de 2022, cela signifierait-il que nous n’aurons pas droit à la M2 cette année ? Quoi qu’il en soit, comme toujours avec Apple, il faudra attendre pour savoir de quoi il retourne précisément.

Ming-Chi Kuo affirme par ailleurs que la production de masse de ce MacBook Air 2022 devrait démarrer durant le deuxième ou le troisième trimestre 2022. Nous devrions donc avoir droit à une annonce officielle à ce moment-là. À suivre !

Predictions for new MacBook Air in 2022:

1. Mass production in late 2Q22 or 3Q22

2. Processor: M1 chip

3. No mini-LED display

4. All-new form factor design

5. More color options

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 9, 2022