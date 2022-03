L’Apple Mac mini devient bien plus petit avec le travail de ce Youtubeur

Un Apple Mac mini encore plus mini, le projet de Quinn Nelson est parfaitement fonctionnel.

Le marché des mini PC est relativement restreint, il faut bien l’avouer, mais il est aujourd’hui possible de trouver des machines complètes très compactes, pour des besoins divers. Apple a aussi à son catalogue une machine de ce genre, le Mac mini. Un Youtubeur trouvait encore l’appareil trop encombrant, il a donc travaillé à le faire rétrécir encore…

Un Apple Mac mini encore plus mini

L’Apple Mac mini est, comme son nom l’indique, un ordinateur compact. Cela étant dit, il n’est compact que par rapport aux ordinateurs conventionnels. Un YouTubeur s’est dit qu’il pourrait être plus petit encore. Quinn Nelson, de Snazzy Labs, a donc sorti tout son attirail de bricolage, ses connaissances en électronique et s’est lancé dans un projet de rétrécissement. Résultat de l’opération, un Mac mini qui a perdu 78 % de volume.

Pour parvenir à ce résultat, Quinn Nelson a dû faire disparaître le principal coupable, l’élément qui prend le plus de place dans le Mac mini, à savoir l’alimentation de 150 W. Une fois cette dernière retirée, il l’a remplacée par l’alimentation externe de 65 W d’un Microsoft Surface et a pu connecter les deux via un port MagSafe 2 qu’il a ensuite branché à un régulateur de tension en courant continu pour arriver jusqu’à la carte-mère du Mac mini.

Le projet de Quinn Nelson est parfaitement fonctionnel

L’une des raisons à l’intégration de volume “vide” dans le châssis d’un appareil électronique vise à permettre une meilleure gestion thermique, pour mieux dissiper la chaleur produite par les composants. En rétrécissant les dimensions du châssis et en compressant ainsi les composants, cette gestion thermique est bien évidemment moins efficace. Alors Quinn Nelson a imprimé en 3D un châssis en résine et a repris le “design à trous” du Mac Pro pour permettre la circulation de l’air.

Si vous êtes intéressé(e), sachez que Quinn Nelson a publié un guide assez complet expliquant pas à pas les étapes à suivre pour réaliser soi-même ce rétrécissement. Si vous souhaitez caser votre Mac mini dans un espace très réduit, ce peut être la solution.